吳思賢為邵雨薇淪為工具人

2018年07月21日 20:21 中時 洪秀瑛

演員群在南部拍攝。（東森提供）

邵雨薇劇中北上。（東森提供）

一起上台北打拚。（東森提供）

台視、東森新戲《愛的3.14159》今(21日)晚首播，邵雨薇、吳思賢、陳大天飾演一起北上追尋夢想的青梅竹馬，劇組為此到雲林拍攝，沒想到這次南下拍攝，三個人印象最深刻的都是美食。

邵雨薇跟吳思賢對鐵路便當念念不忘，陳大天則是在晚餐時跟邵雨薇去搶食別桌甜點。邵雨薇笑說：「我們坐火車下雲林的時候，我一看到鐵路便當就立刻小尖叫，雖然一直都有鐵路便當，但就是有一種懷念、小時候的感覺。」

超愛鐵路便當的他們，正式拍攝火車戲份時卻一直要跟火車賽跑。陳大天說，「我們有場在月台離情依依的戲，但實際上是一上火車就要趕緊在發車前立馬衝下來，還要帶著大包小包的行李，超像在拍動作片，超緊張的」。

吳思賢說，「有場進隧道的戲需要一次OK，所以大家進隧道前都在排練超級緊張的，所以印象相當深刻」。邵雨薇則是把座椅轉成面對面後就開始狂嗑零食大聊天，笑說像是去郊遊一樣開心，有種小時候過年要回家探親的感覺。

台視、東森最新戲劇《愛的3.14159》，由邵雨薇、小樂吳思賢、陳大天、李婕、楊小黎領銜主演。並將於7/21(六)於台視、7/22(日)於東森綜合台晚間10點首播。

(中時 )