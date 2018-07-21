中正紀念堂蔣公被潑漆！文化部怎麼說？

2018年07月21日 20:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

中正紀念堂蔣公銅像20日上午遭獨派青年潑紅漆，隨後被警方帶至仁愛路派出所偵訊，就有統派團體帶著青天白日國旗前往派出所前，與獨派互相叫囂！對此，文化部今(21)日發布新聞稿表示，對於特定人士扭曲文化部昨日說明，文化部重申，昨日並未表示潑漆事件「顯示」社會急迫性，盼呼籲社會各界坐下理性對話，共同思考如何轉型，文化部不樂見任何衝突式行為，也盼候選人勿藉此進行選舉操作。

文化部強調，中正紀念堂運作依據「國立中正紀念堂管理處組織法」，中正紀念堂轉型必須從法律的修改著手。因此，文化部在去年即已宣示循民主法治原則，透過法制工作推動中正紀念堂轉型，並持續舉辦相關審議式民主之討論活動，擴大公民參與。

另一方面，「促進轉型正義條例」已經施行，條例第二條第二項第二款即規定，必須推動清除威權象徵，故文化部預計將在今年底前提出中正紀念堂的轉型草案，召開公聽會擴大公眾參與討論，並將轉型草案提送至行政院審查，以完備法制程序。

文化部進一步說明，轉型正義不只是政治法律工程，更是社會工程、歷史工程、讓台灣民主走向深化的價值重建工程。轉型正義工作必須回到人權價值，促進社會對話，從了解人權受害的歷史真相做起，勇於面對加害責任，修正過去的不正義，共同追求公義，建立自由人權的共同價值。

文化部自去年即針對中正紀念堂的轉型，持續舉辦審議式民主討論活動，從不同立場者參與對話中可見台灣已是成熟的民主社會，文化部歡迎不同意見者共同坐下來討論。而在這個社會討論過程中，任何衝突式行為，文化部都不樂見，呼籲各界理性表達意見，坐下來相互理解並對話，也盼候選人勿藉此進行選舉操作。文化部不樂見任何衝突式行為，也盼候選人勿藉此進行選舉操作。

(中時電子報)