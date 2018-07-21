中台灣透天別墅夯 「樹禾院」也吸北部客

2018年07月21日 20:28 中時 盧金足

興富發集團新建案「樹禾院」，坐擁公園綠地緊臨台中市7期新市政中心和百貨商圈。（圖／興富發集團提供）

有土斯有財，有天有地的透天別墅，在房地產受歡迎，也是不少換屋族的首選，與富集團在台中市單元2推出新建案「樹禾院」，占地3000多坪的VILLA別墅，社區內、外有落羽松

、樟樹等百棵社區大樹，超過百米棟距的綠廊中庭，數10項動靜皆宜的泳池休閒會所，別墅社區不只獲中部人青睞，連北部客都以一日生活圈方便，天候又佳，移居台中買透天別墅，享受又保值。

緊鄰台中市黃金地段7期重畫區的單元2，因屬低密度開發區域，綠覆率高，近年房價持續墊高，興富發集團在單元2的最新別墅案「樹禾院」熱賣，以買豪宅的價位，就可以當別墅的主人，迎合不少頂級客。

業者表示，「樹禾院」別墅建案，以品牌力為市場競爭力加分，加上工法品質與鄰近新市政中心和百貨商圈的地段優勢

，有長年住在台北的藝人，屬意「樹禾院」別墅社區，直呼以買豪宅的房價，就可以出手買別墅，比起台北居住環境與品質，實在太超值。

上市公司興富發集團在台中市推出的新案「樹禾院」，不只吸引中彰投區客源，連北部客都屬意來投資置產，台中市天氣佳，陽光充足，工商發達，生活機能好，加上搭高鐵方便

，還有清泉崗國際機場，出國減少旅途勞頓，及台中市年底將試運轉的捷運綠線，一日生活圈的交通問題解決，住在台中市是好選擇。

「樹禾院」別墅規畫前院後庭的優勢，還有24小時保全管理

，住戶安全至上，而且別墅社區卻享有豪宅級的公共設施，包括游泳池、交誼廳及健身會館，社區遍植綠樹，享受健康的芬多精，回家像度假。

中南部地區由於傳統家族觀念，對於別墅產品情有獨鍾，加上台中市吸納中、彰、投等地冠軍產業進駐，隱形富豪不在少數，也創造出熱銷的別墅市場，在建商吹起一波波讓利風時，反觀透天別墅價格卻穩定抗跌，相對保值。

(中時 )