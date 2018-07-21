控訴遭重量級表哥性侵 少女下體卻還驗出別人DNA

2018年07月21日 20:26 中時電子報 呂承哲

一名女學生指控，被體重破百的邱姓軍人表哥性侵，邱男否認，一審還是遭到判刑。邱男不服上訴，高院法官指出，少女自稱被性侵，卻拖了9小時才報案，而且在少女下體除了驗出邱男DNA，還驗出其他男子的體液。

邱男身高187公分、體重120公斤，受到姑姑與身為警察的姑丈喜愛，便藉此到少女家中借住。少女控訴，2008年就讀國小6年級時，邱男就趁機性侵她，即使成年後交了男友，邱男還是對她伸出狼爪，於2015年6月9日上午8時許，邱男趁家中無人，再次性侵少女。至於於未成年少女性交，仍維持1年刑期。

對此，邱男坦承與少女發生性行為，聲稱是你情我願，指稱少女就讀國中2年級時，雙方就有性關係，頻率為2個月1次，對方不僅沒有反抗，還以身體回應；少女成年後，以為2人關係還跟以前一樣，所以他想摸對方胸部，遭到回絕，他也就沒有碰，怎料挨告。

一審新北地院法官認為，從少女小六至14歲，僅有女方指控，無法定罪；14到16歲，女方控性侵，卻未向警父、一牆之隔的哥哥求救，甚至沒有阻擋邱男侵入，不合常理，只能依與未滿16歲少女性交罪判刑，一罪一罰各判3月；成年後，成年後的性侵，依強制性交罪判刑2年。

據《自由》報導，邱男不服上訴，高院合議庭指出，少女拖了9小時才報案，而且在少女下體除了驗出邱男DNA，還驗出其他男子的體液，與常理不符，無其他積極證據證明性侵，改判無罪。至於於未成年少女性交，邱男仍維持1年刑期，也因此丟了軍職。

(中時電子報)