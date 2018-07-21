南安瀑布小熊出沒成打卡聖地 專家呼籲別靠近害了他

花蓮卓溪鄉南安瀑布步道小熊出沒，引起民眾圍觀。（台灣黑熊協會志工提供）

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花蓮卓溪鄉南安瀑布步道小熊出沒，引起民眾圍觀。（台灣黑熊協會志工提供）

花蓮卓溪鄉南安瀑布步道因小熊出沒，20日起步道暫封，為顧及人熊安危，林管處也發文呼籲民眾不要靠近步道，但掀起一波「追熊潮」，遊客前往打卡拍照盼能一睹小熊模樣，對此黑熊博士黃美秀發文感慨表示，「這就是台灣人的素質嗎？人愈多，人味干擾愈強，熊媽媽就更不可能接近了，再這樣下去，小熊的未來應該可以清楚預期了…」。

南安步道緊鄰台30線，暑假期間往返南安瀑布步道、瓦拉米步道的遊客很多，雖林務局緊急封閉南安步道，仍無法阻擋遊客「經過」，今下午4點左右，落單的小黑熊爬越台30線公路，目擊者指出，小黑熊爬行速度不快，體力似乎不太好。

小熊出沒立刻引起騷動，不少路過民眾紛紛停車拍攝，連遊覽車都停下，讓聚集的人潮愈來愈多，即便林務局監控人員在場驅離圍觀民眾，仍阻擋不了民眾拍照打卡的興致。

長期關注黑熊動態的黃美秀老師，今發文感慨指出，「小熊出沒成打卡聖地？這就是台灣人的素質嗎？⋯⋯試問：你家的小小孩走丟了，你希望大家都去圍觀拍照打卡嗎？」並質疑相關單位沒有做好應對措施，讓現場幾乎失控。

林管處回應，今下午因小熊跑出封鎖區，現場監控人員也商請保七第六大隊及第九大隊派員協助勸離圍觀民眾，因台30為省道，封閉茲事體大，暫不考慮，今起將增派人力並拉長巡視時間，明天將邀集玉山國家公園管理處、特有生物研究保育中心一起研究如何保護小熊。

林管處呼籲民眾，近日盡量避免走訪該區域，幼熊沒有媽媽照顧，死亡率很高，加上群眾圍觀，更是降低熊媽媽靠近的機率，看到小熊一定要趕快離開。

(中時 )

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