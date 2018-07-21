搭聯繫橋梁 上海台灣校友會聯誼會成立

2018年07月21日 20:49 旺報 陳政錄

隨兩岸交流不斷深入，在上海工作、學習、就業、創業的台胞越來越多，為進一步串連在滬台胞聯繫管道，上海市台協簽頭成立「上海市台灣同胞投資企業協會在滬台灣校友會聯誼會」，於21日舉辦正式揭牌儀式。

上海市台協會長李政宏指出，希望在滬校友會聯誼會發揚好「店小二」精神，為母校服務，為在滬台灣校友服務，為台灣青年服務；也希望聯誼會幹部架好「連心橋」，成為協會和各校友會聯絡連心的橋樑和紐帶。

根據統計，隨兩岸交流深入，目前在滬台胞達到30萬人以上，各類台灣學校校友會逾50個，因此未整合資源，幫助解決台灣校友會在上海工作、學習、生活遇到的問題，上海市台協積極搭建平台，簽頭成立「上海市台灣同胞投資企業協會在滬台灣校友會聯誼會」，鼓勵各校友會自願加入。

在21日正式成立的揭牌儀式上，上海市台辦由主任李文輝、副巡視員李偉等出席，上海市台協會長李政宏、常務副會長胡興中、陳正文、楊明潭等幹部，上海市台聯會長盧麗安，以及台灣33所高校及中學校友會負責人等，約120餘位嘉賓共同見證。

李偉認為，該聯誼會將有益兩岸、有益台胞，也是上海惠台55條落地生根，共同維護兩岸關係和平發展的結果。

成立大會上，台灣33所高校及中學在滬校友會負責人經協商，推選上海市台協副會長林玉珍為第一屆上海市台協在滬台灣校友會聯誼會會長，蔡世明、史南橋、管夢鼎、王振生、楊順生、林言志等6位擔任常務副會長。

(旺報 )