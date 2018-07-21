學店排行榜出爐！這所私校蟬聯第一 校方怒：被汙名化

2018年07月21日 20:33 中時電子報 林毅

反教育商品化聯盟以5大點原因評定世新大學為學店排行榜第一，分別是「高生師比」、「教育資源不足」、「宿舍不足」、「依賴學費」、「盈餘過高」、因此「蟬聯」第一名寶座。 (圖／翻攝自反教育商品化聯盟臉書)

「反教育商品化聯盟」在今天(21日)稍早於臉書專頁PO出了「學店排行榜」，針對公立與私立學校各做了一份排行榜，其中世新大學連2年登上私校排行榜第一名，消息一出引起熱議，世新大學也在校方官網發出聲明稿回擊。

反教育商品化聯盟表示近年來各大學吹捧自身成果問題越來越嚴重，變成為了收取學雜費營利的「學店」，為了達成「對不專心辦學的大學施壓」與「對政府高教政策發出怒吼」，因此特地製作排行榜讓學生參考。

透過排行榜可以看到，世新大學為私立學店排行榜第一，第二到五名分別是銘傳、實踐、文化與輔仁大學；輔仁、開南、長榮、大同與義守大學分別位居六至十名。至於公立大學第一名的則是台北藝術大學，在總排行榜中排名28位。

反教育商品化聯盟以5大點原因評定世新大學為學店排行榜第一，分別是「高生師比」、「教育資源不足」、「宿舍不足」、「依賴學費」、「盈餘過高」、因此「蟬聯」第一名寶座。

不少網友紛紛tag自己身邊就讀世新的朋友或校友，但也有網友認為評比太偏頗，說學店是入學門檻低，只要有繳學費都能畢業的學校，因此無法認同排行榜，他們認為比世新大學更糟糕的多的是。

對此世新大學下午發出聲明稿，表示校方對於「反教育商品化聯盟」等團體，以不當指標及不正確資訊，誤導大眾只看狹隘甚至錯誤的標準，污名化臺灣的高等教育等作為無法認同。

校方說要是與這些好的學校被列在同一份名單中，很願意「剛好而已」。因為再次證實了，這份名單一點公信力都沒有，要是說世新是學店，像美國的史丹佛、哈佛、南加大，校方很願意承擔這個標籤。

最後校方強調，世新的學生都是認真考慮未來的職場競爭力，以及是否能在各行各業發光發亮，而不是來搞鬥爭跟民粹主義的，建議指導這些學生的老師，要是覺得在「學店」工作太沈重的話，快點離開轉頭他校。

(中時電子報)