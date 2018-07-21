強暴言論被起底 《星際異攻隊》導演遭迪士尼炒魷魚

2018年07月21日 20:41 中時 潘鈺楨

巴帝斯塔。（翻攝自網路）

漫威電影《星際異攻隊》系列導演詹姆斯岡恩，過去在推特的爭議推文近期被網友翻出，包括曾將強暴、戀童、同志、911恐怖攻擊等主題拿來開玩笑，甚至包括強暴兒童等言論。迪士尼當機立斷，宣布終止與他的合約。

迪士尼高層出面發表聲明，表示詹姆斯岡恩的推文有違他們的企業的守則及形象，「詹姆斯在推特上那些充滿攻擊的態度及言論是不可諒解的，同時也違背了我們公司的價值觀，因此我們已終止了和他的合作關係。」最諷刺的是，他的言論中也曾拿迪士尼作品中的角色開「不當」玩笑。

此聲明一出代表詹姆斯岡恩必須退出正參與製作的《星際異攻隊3》，以及之後所有漫威影業的企劃。雖然他曾透過推特發表聲明，提到自己過去曾是個喜歡發表挑戰底線的言論來引起注意的人，因此才會有這些被挖出來的推文。他也提到，隨著時間過去，自己已有所改變，不會再有該這言論，「但我絕對不會逃避責任，或指責過去的自己」，更對過去那些「扭曲的幽默感」道歉。

但這並非詹姆斯岡恩首次的網路失言爭議，他2012年時也曾因為一篇「最想發生關係的50位超級英雄」的文章，做出一些帶有性別歧視及恐同的言論道歉。至於近期被挖出來的推文則是發生於2009年到2010年之間，當時他還沒執導叫好叫座的《星際異攻隊》。

然而演出演出「德克斯」一角的男星巴帝斯塔（Dave Bautista）卻幫詹姆斯岡恩說話，認為詹姆斯岡恩是他見過最有愛、最關心他人、最善良的人之一，「他溫柔善良，對人和動物都非常關心。他犯了錯誤。我們都會，我對這樣的結果不滿意。」

(中時 )