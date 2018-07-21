本土劇女星戲裡外兩樣情 富家千金曾付不出晚餐錢

江俊翰（右起）、陳妍安。（民視提供）

友善列印
中時
江俊翰（右）、陳妍安。（民視提供）
江俊翰（右起）、陳妍安、吳皓昇。（民視提供）
陳妍安。（民視提供）
Gino（左）、陳妍安。（民視提供）

陳妍安在民視八點檔《大時代》劇中飾演富家千金，照顧弟弟吳皓昇無微不至，連弟弟的交往對象都要掌控。現實生活中，單親家庭的她，對媽媽辛苦賺錢照顧3姊妹長大讓她很心疼，印象深刻是小學三年級，曾因為晚餐錢不夠，結果跟姊姊合吃一碗麵，遇到好心人幫她們付了晚餐錢，讓她很感動，自此讓她更懂得在別人低潮時適時伸出援手。

陳妍安說，媽媽在她年輕的時候，曾耳提面命說，「家庭組織很單薄，一定要照顧彼此」，現在姊妹如果爭吵都會想到媽媽生前說的話，讓她遇到挫折很快釋懷，哽咽說這是媽媽留下最棒的禮物。

飾演孫家千金女「孫如貞」的陳妍安，拍了《大時代》後，跟江俊翰的甜蜜對戲，讓她回想年輕時也收到一束99朵玫瑰，羨煞旁人，但她說自己談戀愛的時候就像小女人，喜歡幫男友準備美食，如果男友的意見跟她不一樣，她也不會強求，自覺談起戀愛是感性跟理性兼具的伴侶。

拍攝過程，印象深刻是跟Gino的強暴戲，她說拍攝當下情感很重，還沒開拍就先掉淚，嚇壞工作人員。她說，因為要讓自己情緒繃著，希望很快就能進入狀況，Gino有點手足無措，但她說知道Gino是怕她會不舒服，於是她便說「沒問題！就用力的演」。

另一場是跟劇中弟弟吳皓昇對戲，她直說跟「弟弟」促膝長談每句台詞都打進她的心，好的演員互相丟球時，屢屢讓她感動到起雞皮疙瘩，甚至眼眶泛淚，誇吳皓昇是最棒的演員。

(中時 )

強暴言論被起底 《星際異攻隊》…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。