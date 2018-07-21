本土劇女星戲裡外兩樣情 富家千金曾付不出晚餐錢

2018年07月21日 20:47 中時 洪秀瑛

江俊翰（右）、陳妍安。（民視提供）

江俊翰（右起）、陳妍安、吳皓昇。（民視提供）

陳妍安。（民視提供）

Gino（左）、陳妍安。（民視提供）

陳妍安在民視八點檔《大時代》劇中飾演富家千金，照顧弟弟吳皓昇無微不至，連弟弟的交往對象都要掌控。現實生活中，單親家庭的她，對媽媽辛苦賺錢照顧3姊妹長大讓她很心疼，印象深刻是小學三年級，曾因為晚餐錢不夠，結果跟姊姊合吃一碗麵，遇到好心人幫她們付了晚餐錢，讓她很感動，自此讓她更懂得在別人低潮時適時伸出援手。

陳妍安說，媽媽在她年輕的時候，曾耳提面命說，「家庭組織很單薄，一定要照顧彼此」，現在姊妹如果爭吵都會想到媽媽生前說的話，讓她遇到挫折很快釋懷，哽咽說這是媽媽留下最棒的禮物。

飾演孫家千金女「孫如貞」的陳妍安，拍了《大時代》後，跟江俊翰的甜蜜對戲，讓她回想年輕時也收到一束99朵玫瑰，羨煞旁人，但她說自己談戀愛的時候就像小女人，喜歡幫男友準備美食，如果男友的意見跟她不一樣，她也不會強求，自覺談起戀愛是感性跟理性兼具的伴侶。

拍攝過程，印象深刻是跟Gino的強暴戲，她說拍攝當下情感很重，還沒開拍就先掉淚，嚇壞工作人員。她說，因為要讓自己情緒繃著，希望很快就能進入狀況，Gino有點手足無措，但她說知道Gino是怕她會不舒服，於是她便說「沒問題！就用力的演」。

另一場是跟劇中弟弟吳皓昇對戲，她直說跟「弟弟」促膝長談每句台詞都打進她的心，好的演員互相丟球時，屢屢讓她感動到起雞皮疙瘩，甚至眼眶泛淚，誇吳皓昇是最棒的演員。

(中時 )