遊客中心試營運囉！高美溼地再添一亮點

高美溼地遊客服務中心21日試營運，草坪上的大螃蟹十分吸睛，勢必吸引遊客爭相拍照。（陳淑娥攝）

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高美溼地遊客服務中心21日試營運，台中市府副秘書長李賢義（前排右二）、立法院副院長蔡其昌（前排左三）等入內參觀。（陳淑娥攝）
高美溼地遊客服務中心21日試營運，熱情民眾頂著烈日共襄盛舉。（陳淑娥攝）

台中知名景點高美溼地再添一亮點！高美溼地遊客服務中心21日舉行試營運典禮，遊客從坡道可走上屋頂景觀平台賞海景、盡覽海天一色之美，溼地豐富的生態、蜿蜒入海的木棧道及獨特的景觀橋盡收眼底，遊客中心初期以環境教育生態導覽解說及3D互動體驗為主，之後陸續有餐飲業者進駐，讓遊客探訪高美有更多元遊憩選擇。

高美溼地遊客服務中心由副議長張清照及前議長張清堂共同爭取，總經費3.6億元，建設局費時兩年多完成建置。包括立法院副院長蔡其昌、台中市政府副秘書長李賢義、建設局長黃玉霖等人均出席試營運典禮，現場也吸引許多民眾共同參與。

蔡其昌表示，高美溼地歷經2任市長的努力，建設由無到有，一步一腳印躍上國際舞台，在遊客服務中心試營運後，裡面增添許多互動體驗設施，讓造訪親子變得更好玩，也使得高美溼地設施更完善，讓台中海岸觀光廊帶更加發光發亮。

李賢義指出，市府推動海線雙星，打造「北大安、南高美」觀光廊帶計畫，已成功吸引外地民間廠商投資台中，而寶美公司計畫投入2000萬元進行擴整建，並雇用在地居民從事專業生態導覽、解說與行政工作。

黃玉霖指出，遊客服務中心為地上兩層建物，屋頂有景觀平台，可觀賞高美夕陽及風車；坡道下方規劃生態展示館、遊客資訊櫃台、親子互動體驗館、廁所等，中心內設有環形劇場與生態體驗館供民眾參觀。

建設局表示，因應暑假高美溼地旅遊旺季帶來大量人潮，提供遊客豐富生態環境教育解說及消暑的好地方，遊客服務中心即起開放一樓試營運，其他餐廳、咖啡廳等附屬服務設施將於年底開張營運啟用，屆時將可提供完整服務。

(中時 )

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