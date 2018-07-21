美研究發現：空服員罹癌機率高於一般人 原因找到了

2018年07月21日 21:21 中時電子報 林毅 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

哈佛大學針對五千多名美國空服員進行研究發現，空服員罹患某些癌症，如乳癌、黑色素瘤皮膚癌和非黑色素瘤皮膚癌高於平均一般人，超過15%表示曾確診罹患癌症。研究人員認為，這可能是晝夜節律紊亂、睡眠被剝奪，以及居家vs工作時間不規律等因素所導致。

而且，「由於這個職業族群體重超標和吸菸的比例很低，這項結果令人震驚，」研究人員莫朵柯維琪（Irina Mordukhovich）表示。在飛機上工作經常接觸已知和可能的致癌物，包括太空的宇宙輻射、晝夜節律紊亂和可能的化學汙染物。

《美國空服員罹癌率高於一般人》

圖／康健雜誌

國人自1990年代起為求企業與個人的生存發展，比過往更頻繁當空中飛行族；更且自從全國改變作息為週休二日後，一般人熱衷出國旅行，國際機場已擴充到兩座航廈還是不敷所需，都是例證。

如何做個健康自保的空中頻繁旅行族，成為現代人必備的保健常識。

1.高空輻射很難避開，但至少你可以做防曬

坐在中央排或走道旁比坐靠窗好，皮膚科醫師指出。如果劃位劃坐到窗邊，要多多關上窗簾。

如果你還是很擔心，防曬乳、防曬噴霧少不了，以評比全球景點出名的大型旅遊資訊網站Shermans Travel建議，上機前在臉、脖子和頸部兩側塗SPF15或以上的防曬霜，並且每隔2小時就補抹一次。

２.你一定要睡夠

如果預算可以，買貴一點、空間大一點的艙位，若荷包不允許，就要在買票與劃位時，找飛機上比較安靜的角落。最完美的位置是七排F座位，因為可以避開第一排的吵鬧嬰兒，又不至於與後面喧鬧的位置太近。

３.少吃與少喝點

吃太飽絕對睡不好，要節制口慾；另外，絕對不要喝含有咖啡因與酒精的飲料，會影響入睡。

４.多喝水

很多人以為我的機票裡已付了餐點與飲料，不喝白不喝，就在飛機上猛點各種酒類「喝回本」。資深座艙長沈處長指出，這樣其實很不聰明，機上的酒沒有品質好到非喝不可的程度。

他透露，空服員之所以要在機上來來回回奉杯水給旅客，是一種不著痕跡的提醒; 多喝水，補充機上空氣太乾燥的缺失，並且間接促進旅客喝了水之後，會起身走動上廁所，不致於一直坐在位子上，不利健康。

５.多在機上走動

有些人在地面時，瘋狂爭取時間忙碌，想說上機後可以大睡到目的地，下機時卻發現雙腳下肢水腫，連鞋子都穿不上了。甚而有人得了經濟艙症候群，深靜脈栓塞與肺血栓，嚴重發作是會致命的。

因為機艙座位狹窄，不方便活動，加上機艙內的壓力變化大，若喝水量不足，下肢血流易黏稠、且循環不良，容易造成血液凝結、出現血栓。尤其是有靜脈曲張問題或三高慢性病人要記得常起身在機艙走動。王品創辦人戴勝益更且一找到空間就做伸展操，在飛機上也活跳跳。

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(中時電子報)