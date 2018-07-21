搶攻花博商機　餐廳業者推吃花餐、泡花湯

2018年07月21日 22:07 中時 陳淑娥

星月大地推出「星月花博豔」創意料理。（陳淑娥攝）

美味可口的「夜幕仙子燉烏雞」。（陳淑娥攝）

「桂花青醬海波龍」使用特製青龍醬與肥美海波龍一齊入菜。（陳淑娥攝）

「櫻花鮮鮭焗烤飯」使用星月大廚特製櫻花醬與新鮮鮭魚結合。（陳淑娥攝）

星月特製玫瑰花醬煮出「玫瑰醬烤大肋排」。（陳淑娥攝）

「星月百花繽紛豔」冷盤取材大甲芋頭，搭配養生蓮藕鑲紅豆等食材。（陳淑娥攝）

業者更推出愛戀玫人(玫瑰)及跳舞花財(文心蘭)兩款花湯。（陳淑娥攝）

台中世界花博將於年底登場，許多業者無不卯足全力搶攻花博商機，位於后里區的景觀休閒園區推出「星月花博豔」創意料理，以在地花、果、葉等天然食材入菜，讓大家可以品嘗食物的自然風味與甘甜，同時更推出湯屋泡花湯服務，歡迎民眾來一趟花的味蕾享受！

后里區星月大地業務副理陳玫蒨表示，餐廳嚴選外埔特產火龍果花苞入菜，與最適合食補烏骨全雞燉煮，熬出美味可口的「夜幕仙子燉烏雞」，還有以大甲芋頭搭配養生蓮藕紅豆料理出「星月百花繽紛豔」冷盤，以及由手工製作且程序繁複的星月特製玫瑰花醬煮出「玫瑰醬烤大肋排」等。

除外，「花瓣飄香鳳凰腿」是將桂花與龍眼捲進無骨雞中；「櫻花鮮鮭焗烤飯」使用星月大廚特製櫻花醬與新鮮鮭魚結合，以中西合併方式焗烤，鎖住食材鮮甜；許多以花果葉結合詩詞意境入菜的創意好料，在「星月花博豔」中道道都能吃到花博的精采。

星月大地指出，除了滿足味蕾外，更將花博概念融入湯屋泡湯中，推出愛戀玫人(玫瑰)及跳舞花財(文心蘭)兩款花湯，讓民眾可以徜徉在花香精油的花湯中舒緩身心！即日起至8月31日止，凡預訂「星月花博豔」桌席，即贈價值1320元玫瑰花湯湯屋休息券。

在迎花博、吃花餐、享花詞及泡花湯的同時，星月大地將舉辦第1屆「星月好聲音」歌唱大賽，祭出5萬元以上獎金及禮品，邀請各方高手一起在后里及外埔交界處的最高河階面上嗨唱一曲！

(中時 )