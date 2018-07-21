北檢「奉命起訴」馬英九 被逮到了？賴清德話藏玄機

行政院長賴清德（中）今在「挺改革 拚未來」社團高峰會致詞，他在會中提到前總統馬英九遭起訴一事。（張鎧乙攝）

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中時電子報

行政院長賴清德今天向各社團領袖一一細數民進黨政府2年來的改革成績，前總統馬英九最近被起訴，也被列在其中。馬辦發言人徐巧芯直指，行政院長竟把「起訴馬英九」列為「政績」！？不就應證了北檢可能是「奉命起訴」的猜測？

北檢「奉命起訴」馬英九？賴清德在「改革有成、向人民報告」為題作一番報告，其中在「國民黨不願意做，民進黨挑起來做」部分，他指馬英九2005年曾宣示黨產歸零，最後卻沒改革，而國民黨第一次下台是因為貪汙腐敗，國家資源變政黨財產，再輪到私人財產，當時五鬼搬運手法令人髮指，沒想到這次起訴書中說馬英九是用「天龍八步」，比以往還要升級。

徐巧芯在臉書指出，根據媒體報導，賴清德院長把「起訴馬英九」列為向人民報告的改革項目。不就剛好應證了北檢可能是「奉命起訴」的猜測？這不是干涉檢調，什麼才是干涉檢調？

網友說：「有夠厚顏無恥的冥禁黨。」、「簡單來說，鬥爭國民黨這件事，是民進黨全黨上下的最高工作重點。其他的問題民進黨根本不在乎。」、「執政無能，轉移焦點。」、「治水預算花最多的地方，逢雨必淹，最應該改革！」、「也應該將國發會副主委偷拍、還有偷專利權的教育部長，也納入政績。」、「國民黨要加油團結，才有能力對抗這個政府。」

(中時電子報)

文章來源：徐巧芯臉書

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