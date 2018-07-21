吳心緹《搖滾畢業生》主題曲首曝光

2018年07月21日 22:36 中時 洪秀瑛

邱鋒澤（左起）、楊景涵、黃偉晉、陳大天 。（ CHOCO TV提供）

吳心緹。（ CHOCO TV提供）

邱鋒澤（右）和楊景涵。（ CHOCO TV提供）

「守護不孤單演唱會-台北場」 。（ CHOCO TV提供）

「守護不孤單演唱會-台北場」 。（ CHOCO TV提供）

CHOCO TV校園劇《搖滾畢業生》即將播出，20日在「守護不孤單演唱會」首度曝光主題曲，由主角邱鋒澤、吳心緹、楊景涵演唱，現場尖叫聲連連。

邱鋒澤、楊景涵、吳心緹演唱〈世界爆炸前一秒〉以及〈好感覺〉揭開序幕，也是首度曝光《搖滾畢業生》主題曲，2首歌都是出自於演員邱鋒澤與楊景涵的創作，2人朝勵志、青春、陽光主軸，順利完成可以琅琅上口又極富巧思的歌曲。

《搖滾畢業生》不僅有多首邱鋒澤與楊景涵的創作，還加上黃偉晉、陳大天、吳心緹的演唱。演員各個才華洋溢，能演、能唱、會創作，不同於一般的音樂偶像劇。

邱鋒澤接連演唱了〈斷訊〉、〈分開的學問〉，楊景涵則是自彈自唱獻上〈偷偷〉，該歌曲也是CHOCO TV《HIStory-著魔》片尾曲，他笑說：「〈偷偷〉當時因為這部戲也受到更多人的喜愛，增加許多粉絲關注，還包含國外粉絲。」最後在邱鋒澤與吳心緹合唱的〈如果我是你〉畫下句點。

「守護不孤單演唱會」這次讓偶像劇與公益結合，希望藉此讓更多年輕人關心公益議題。提及長照議題，楊景涵表示：「奶奶曾工作摔傷脊椎，休養非常久時間，生病的時候，過年時大家聚在一起，明明是很開心的日子卻很感傷，因為照顧病人的家人，心情非常煎熬。」吳心緹說，爸爸媽媽也曾辭掉工作專心照顧生病的奶奶，因此更能體會長照者的心情。

《搖滾畢業生》7/30起，週一至週五晚8點在華視播、7/31起，週二至週六中午12點CHOCO TV、LINE TV播出。

(中時 )