人類科技光榮成就！登陸月球49年

9前的今天,即1969年7月20日(東亞時間7月21日),人類首次登陸月球,這在各個百科全書中,都列為20世紀最了不起的成就之一。

太空網(Space.com)報導,1961年5月,時任美國總統的約翰甘迺迪(John Kennedy)發下豪語說:「我相信我們美國應該能夠在十年內完成一場前所未見的壯舉:送人登上月球,並且讓他們安全地返回。」

要達成這個目標可不容易,因為此時的美國在太空領域上,仍落後蘇聯不少,太空火箭的推力不足,連太空船的安全性也不夠,在某一次的火箭發射失敗後,蘇聯總書記赫魯雪夫甚至發文調侃美國「蘇聯願意提供專業技術,以支持美國在科技領域的不足。」

1968年1月27日,格里森(Gus Grissom)、懷特(Edward White)、查菲(Roger B. Chaffee)3位太空人進入阿波羅太空船,準備進行阿波羅-農神204任務(AS-204),該任務是太空船的第一次環繞地球軌道載人飛行任務,結果卻因電線走火而奪走3人的生命,太空船的安全性出了問題,離1960年代結束只剩2年,人們很難相信能在2年內完成登陸月球。

到了1968年,航太總署開發出了推力足以運送3人進入月球軌道的農神5號火箭(Saturn V),然而此時的人們仍然對月亮感覺相當遙遠。當時農神5號火箭只發射過兩次,而且都沒有乘員,甚至第2次試射不太順利,巨大的自主振動(pogo)損壞了第2節和第3節發動機,這樣怎麼上月球呢?

得知火箭的震動問題後,波音公司下令研究如何對抗pogo,終於計出在第一節火箭的液態氧預閥中,添加小型噴氣艙,用另外的反向振動抵消巨大的自主振動。

同時,重新設計指揮艙的電路結構,以排除電線走火的可能,避免阿波羅-農神204號(日後改稱阿波羅1號以茲記念)的悲劇。

到了1968年10月,全新的阿波羅7號成功的完成太空船的繞行地球任務,證明了太空船在地球軌道上的飛行性能,但是它所用的火箭仍是推力不夠的農神1B,農神5型還在測試中。

到了1968年12月20日,農神5型火箭終於搭載著阿波羅8號太空船進行首次載人與繞月任務,3天後的12月24日,阿波羅8號在月球表面繞行,並拍下了著名的地球-月球合照,日後這組照片被稱為「1968年聖誕禮物」。在這場任務中,阿姆斯壯(Neil Armstrong)和艾德林(Buzz Aldrin)分別擔任阿波羅8號後備太空人,他們雖未上太空,但也要接受完全相同的訓練,等於是登月任務的前期練習。

與此同時,日後擔任留守駕駛的柯林斯(Michael Collins)正在接受指揮艙的飛行訓練,當時他還要接受頸椎骨刺移除手術,所幸他的手術很成功,沒有出現並發症。

到了1969年5月18日,阿波羅10號任務展開,農神5號火箭帶著查理布朗號指揮艙,與史努比號登月艙出發前往月球,在3天後抵達月球上空,登月艙完成了脫離太空船再對接的測試,這是登陸月球的最後綵排。

接著,1969年年7月17日,阿波羅11號任務出發,3天後的7月20日,老鷹號登月艙降飛到月球寧靜海平原上空,此時遇到一些波折,飛航電腦警告他們快要飛出預定地點,此時阿姆斯壯改為手動操作,透過舷窗找尋了一段時間後,他發現一處還不錯的地點,就決定登陸下去了,於美國東部下午3點08分,回報「老鷹已降落」。

第1位登月的太空人阿姆斯壯 ,這張是艾德林拍攝的。(圖/NASA)

第2位登月的太空人艾德林,這是阿姆斯壯拍攝的。(圖/NASA)

隨後,阿姆斯壯成為第一個踏上月球表面的人類,並說出永留史冊的名言「這是一個人的一小步,卻是人類的一大步」(That's one small step for a man, one giant leap for mankind.)

艾德林將要踏到月球表面的前一刻,在阿波羅11號的任務中,因為照相機多數時間都在阿姆斯壯手上,所以大多數拍到的太空人都是愛德林的樣子。(圖/NASA)

之後阿波羅11號的成功以後,又有了5次月球任務(13號沒有成功),共有12名美國人登上月球,美蘇的太空競賽由美國的勝利而告終,但自1972年以來,就沒有人再去過了。

不過,從目前的情況看來,月球沉寂的時間不長了,隨著民間太空產業的活躍,以及新興大國對月球的嚮往,我們應該可以在5年之內,再看到新一代登陸月球的太空人。

