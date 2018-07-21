人類科技光榮成就！登陸月球49年

2018年07月21日 22:23 中時電子報 江飛宇

9前的今天，即1969年7月20日(東亞時間7月21日)，人類首次登陸月球，這在各個百科全書中，都列為20世紀最了不起的成就之一。

太空網(Space.com)報導，1961年5月，時任美國總統的約翰甘迺迪(John Kennedy)發下豪語說：「我相信我們美國應該能夠在十年內完成一場前所未見的壯舉：送人登上月球，並且讓他們安全地返回。」

要達成這個目標可不容易，因為此時的美國在太空領域上，仍落後蘇聯不少，太空火箭的推力不足，連太空船的安全性也不夠，在某一次的火箭發射失敗後，蘇聯總書記赫魯雪夫甚至發文調侃美國「蘇聯願意提供專業技術，以支持美國在科技領域的不足。」

1968年1月27日，格里森（Gus Grissom)、懷特（Edward White）、查菲（Roger B. Chaffee）3位太空人進入阿波羅太空船，準備進行阿波羅-農神204任務(AS-204)，該任務是太空船的第一次環繞地球軌道載人飛行任務，結果卻因電線走火而奪走3人的生命，太空船的安全性出了問題，離1960年代結束只剩2年，人們很難相信能在2年內完成登陸月球。

到了1968年，航太總署開發出了推力足以運送3人進入月球軌道的農神5號火箭(Saturn V)，然而此時的人們仍然對月亮感覺相當遙遠。當時農神5號火箭只發射過兩次，而且都沒有乘員，甚至第2次試射不太順利，巨大的自主振動(pogo)損壞了第2節和第3節發動機，這樣怎麼上月球呢？

得知火箭的震動問題後，波音公司下令研究如何對抗pogo，終於計出在第一節火箭的液態氧預閥中，添加小型噴氣艙，用另外的反向振動抵消巨大的自主振動。

同時，重新設計指揮艙的電路結構，以排除電線走火的可能，避免阿波羅-農神204號（日後改稱阿波羅1號以茲記念）的悲劇。

到了1968年10月，全新的阿波羅7號成功的完成太空船的繞行地球任務，證明了太空船在地球軌道上的飛行性能，但是它所用的火箭仍是推力不夠的農神1B，農神5型還在測試中。

到了1968年12月20日，農神5型火箭終於搭載著阿波羅8號太空船進行首次載人與繞月任務，3天後的12月24日，阿波羅8號在月球表面繞行，並拍下了著名的地球-月球合照，日後這組照片被稱為「1968年聖誕禮物」。在這場任務中，阿姆斯壯(Neil Armstrong)和艾德林(Buzz Aldrin)分別擔任阿波羅8號後備太空人，他們雖未上太空，但也要接受完全相同的訓練，等於是登月任務的前期練習。

與此同時，日後擔任留守駕駛的柯林斯(Michael Collins)正在接受指揮艙的飛行訓練，當時他還要接受頸椎骨刺移除手術，所幸他的手術很成功，沒有出現並發症。

到了1969年5月18日，阿波羅10號任務展開，農神5號火箭帶著查理布朗號指揮艙，與史努比號登月艙出發前往月球，在3天後抵達月球上空，登月艙完成了脫離太空船再對接的測試，這是登陸月球的最後綵排。

接著，1969年年7月17日，阿波羅11號任務出發，3天後的7月20日，老鷹號登月艙降飛到月球寧靜海平原上空，此時遇到一些波折，飛航電腦警告他們快要飛出預定地點，此時阿姆斯壯改為手動操作，透過舷窗找尋了一段時間後，他發現一處還不錯的地點，就決定登陸下去了，於美國東部下午3點08分，回報「老鷹已降落」。

第1位登月的太空人阿姆斯壯 ，這張是艾德林拍攝的。(圖/NASA)

第2位登月的太空人艾德林，這是阿姆斯壯拍攝的。(圖/NASA)

隨後，阿姆斯壯成為第一個踏上月球表面的人類，並說出永留史冊的名言「這是一個人的一小步，卻是人類的一大步」（That's one small step for a man, one giant leap for mankind.）

艾德林將要踏到月球表面的前一刻，在阿波羅11號的任務中，因為照相機多數時間都在阿姆斯壯手上，所以大多數拍到的太空人都是愛德林的樣子。(圖/NASA)

之後阿波羅11號的成功以後，又有了5次月球任務(13號沒有成功)，共有12名美國人登上月球，美蘇的太空競賽由美國的勝利而告終，但自1972年以來，就沒有人再去過了。

不過，從目前的情況看來，月球沉寂的時間不長了，隨著民間太空產業的活躍，以及新興大國對月球的嚮往，我們應該可以在5年之內，再看到新一代登陸月球的太空人。

(中時電子報)