網瘋傳喝秋葵水可有效降血糖 營養師這樣說

喝秋葵水可以降血糖？ (圖／康健雜誌)

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中時電子報
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每年5～9月正是秋葵的季節，早在明朝《本草綱目》裡就記載著秋葵的食療效用。對於秋葵能夠顧胃、穩定血糖、降血壓，是真的嗎？

秋葵又名黃秋葵，俗名羊角豆，有護胃好食物之稱。它的黏液是最特別之處，黏液可以附著在胃黏膜上來保護胃壁，並促進胃液分泌，提高食慾，改善消化不良等症狀。台灣癌症基金會營養師賴怡君指出，相較於粗纖維較高的蔬菜（如芹菜），秋葵不刺激腸胃，適合胃不好的人食用。再者，它的黏液可幫助吞嚥，也適合牙口不好、吞嚥功能差的長輩。

秋葵含豐富的膳食纖維，包括水溶性纖維果膠、半乳聚糖及阿拉伯樹膠等，能幫助腸胃道消化，預防大腸癌。水溶性膳食纖維也會增加飽足感，是控制體重的理想食材。

深綠色食物含有許多植化素，具有抗氧化功能。秋葵中的β-胡蘿蔔素就是植化素的一種，它會轉化成維生素A，一則顧眼睛，二則能保護腸胃及口腔黏膜，賴怡君解釋。

秋葵裡的鎂、鉀跟鈣也很豐富，正是幫助穩定血壓的礦物質。美國《高血壓防治飲食建議指引》就建議，應多攝取鎂、鉀跟鈣含量豐富的食物，而這些營養素在秋葵中的含量都不低。但對慢性腎病患者來說，要控制攝取量，且切忌生食。

至於許多人飲用秋葵水以降血糖，目前並無科學實證。膳食纖維的確能夠幫助控制血糖，但秋葵泡水能喝到的膳食纖維有限，賴怡君提醒，控制血糖必需監控總醣量的攝取及養成良好生活習慣，不能僅靠單一食物。賴怡君建議，要吃到食物的好處，還是連皮帶肉地吃下完整的「全食物」最好。

秋葵性寒，汆燙後適合沾芝麻醬等溫性醬料。賴怡君喜歡將枸杞、嫩薑、九層塔及些許醬油膏，以果汁機打成醬汁，搭配秋葵特別對味。但她提醒，汆燙前不要切開，以免流失黏稠物質，汆燙時加點鹽能保持顏色翠綠，時間約1分鐘即可。

秋葵也適合用於煮湯和燉菜，增加菜餚的濃稠度。但有些人就是不愛秋葵的黏稠口感，賴怡君也有小撇步，將秋葵橫切厚片，與蛋汁打勻煎蛋，不僅能降低黏稠感，秋葵的橫切面成星星狀，最能吸引孩子。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載。

(中時電子報)

文章來源：原文連結

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