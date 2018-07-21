中秋節 遠東航空37930個機位7／23開放預訂

遠東航空國內線陸續引進ATR客機。圖：遠航提供

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今年中秋節連續假期自9月22日至9月24日共三日，為協助離島居民於中秋節連假期順利返鄉，遠東航空預計在7月23日(一)上午8：00開放預訂9月21日至9月25日期間之機位，金門航線提供128架次共16,950個座位，馬公航線提供164架次共20,980個座位。

遠東航空除了官網與訂位中心同步於上述時間開放訂位，民眾還可以利用超商(ibon、FamiPort)通路訂位購票，同時，下載遠東航空APP也可以即時訂位購票並查詢航班訊息。在此提醒旅客必須於期限內完成開票，且中秋節連續假期的機票均為「限當日當班次有效」，逾期作廢，請旅客多加留意以確保自身權益。

除此之外，遠東航空官網目前也有開放「桃園-新潟」、「桃園-峴港」、「松山─福州」、「高雄─福州」等國際與兩岸航線之線上訂位，歡迎旅客多加利用。有任何訂位上的問題，請洽遠東航空客服中心或利用「LINE@遠東航空」線上客服詢問，更多資訊請上遠東航空官網、粉絲專頁。

遠東航空客服中心：4499-567（手機請加02）

遠東航空官網：http://www.fat.com.tw/

遠東航空粉絲專頁：https://www.facebook.com/fatloveu/

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