瓊斯盃》爆滿球迷傻眼！中華藍慘遭菲律賓絕殺

2018年07月21日 22:24 中時電子報 黃及人

正當全場近8千名球迷瘋狂慶祝陳盈駿最後3.1秒兩罰俱中，幫助中華藍取得領先之際，沒想到菲律賓仍靠約瑟夫槍響同時的絕殺三分球，驚險以77比76氣走中華藍，徒留爆滿球迷完全傻眼，中華藍執行教練帕克說：「這是艱難的敗北！」

畢竟菲律賓只是當地大學的冠軍隊，等同宣告中華隊用國家隊一軍陣容，竟然爆冷輸給菲律賓的大學隊，讓菲律賓球員賽後高興到一邊歡呼，一邊鼓掌進到休息室，更在休息室內瘋狂跳舞慶祝，拿下這場勝利，簡直就跟瓊斯盃奪冠一樣。

不過帕克的調度能力，卻在最後關頭連續出現兩次致命錯誤，首先是竟然忘記提醒陳盈駿最後3.1秒的第2罰，應該要故意不進，讓時間可以順利拖完，其次是在最後1波防守，竟把陳盈駿、胡瓏貿換下場，改用簡浩與彭俊諺上場。

結果就是菲律賓利用大角度傳球，加上精采的卡位，讓約瑟夫擁有完全空檔投進這顆絕殺三分球，帕克說：「我願意扛下這場敗仗的犯錯責任，除了沒有指示盈駿第2罰不進，最後的換人調度也出了問題，才會輸得這麼遺憾。」

只是陳盈駿輸球後的怒火與不滿情緒，完全從他賽後的動作徹底看出，儘管沒有人在休息室內怪過他，向來責任感很重的陳盈駿，一開完會就獨自開門走出休息室，明明知道自己要參加賽後記者會，卻很落寞直接低著頭走出球場。

取代陳盈駿來到賽後記者會的周儀翔，連忙幫隊友緩頰，「真的沒有人怪盈駿，只是按照常理或比賽經驗，第2罰應該要故意不進才對，既然輸了就輸了，我知道大家都很努力想贏，這是1次很棒經驗，還好沒在亞運時碰到。」

帕克最後也親自澄清，「新台灣人」戴維斯確定因為背傷退出雅加達巨港亞運，「目前戴維斯正在接受治療，下周一才會確定是否需要手術，但他現在無法正常走路，甚至連睡覺都睡不好，只能接受醫生建議好好休息接受治療。」

(中時電子報)