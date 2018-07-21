母親管教嚴厲蔣月惠留童年陰影 卻成就她關懷弱勢

2018年07月21日 22:38 中時 潘建志

屏東縣議員蔣月惠因咬警爆哭一夕爆紅，她自曝是因童年陰影所造成，蔣月惠的二哥同時也是辦公室主任蔣仁泉說，蔣月惠的個性最像媽媽，母女倆卻最不對盤，所有小孩中媽媽的確對她最為嚴厲；不過也因媽媽的教育，讓他們兄弟姊妹都有關懷弱勢的心。

蔣仁泉說，他們是新竹關西客家人，阿嬤時代搬遷到屏東，爸爸是公務人員，薪水不多，加上家裡有8個小孩要養，所以生活過得困苦。媽媽個性精明幹練，從小就很有生意頭腦，10多歲開始賣化妝品，嫁給爸爸後雖然要照顧一堆小孩，但還是會養豬販售來貼補家用。

他回憶，當時媽媽每天早上4點半就起床，小孩也要跟著起來撿蝸牛、切地瓜葉養豬，只要太晚起床做事就會被媽媽打罵。小孩都曾因工作受傷，蔣月惠也因為用機器切菜時幾乎切斷手指，到現在還留有疤痕。

8個小孩裡蔣月惠排行第6，蔣仁泉說，蔣月惠個性和媽媽幾乎一模一樣，可能也因為如此母女倆最不對盤，最容易起衝突，媽媽對她也最嚴厲，打罵得最兇，所以她說的童年陰影是真的。

因從小家中困苦，加上媽媽不斷灌輸他們自立更生、獨立自主的觀念，兄弟姊妹後來都各自有一片天空，且都具有關懷弱勢的心，這是媽媽給他們最大的禮物。不過讓兄弟姊妹訝異的是，媽媽過世時留下一筆遺產，辦繼承時才知道，蔣月惠也將她分到的部分全部捐給羅騰園。

8個兄弟姊妹感情很好，有趣的是，8人各自有不同宗教信仰，大家對自己的宗教都很虔誠，也都認為自己的宗教最好，卻不會因此仇視、吵架，能彼此包容，尊重他人信仰，家裡就像「宗教聯合國」。

8人中老大蔣月英是天公代言人，老二蔣月嬌是三山國王乩童，老三蔣仁文篤信白蓮教，老四蔣仁泉是關聖帝君門徒，老五蔣仁山是一貫道講師，老六蔣月惠是虔誠基督徒，老七蔣月鳳投入現代佛教，老么蔣月華信奉自然教。

(中時 )