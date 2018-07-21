蔣月惠想公開道歉 被咬女警：情緒未平復

屏東市議員蔣月惠因公勇路拆遷咬了女警，接著到警局向女警道歉爆哭引發社會關注。(圖／本報資料照)

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蔣月惠21日接受訪問時提出，希望屏東縣警局長葉明潭能安排她與被咬女警碰面，她要當面道歉。縣警局徵詢女警後表示，她因情緒尚未回復，希望等一陣子再說。目前蔣月惠涉及妨害公務及傷害罪已函送，女警的父母也仍堅持提告。

警方表示，蔣月惠所涉及的妨害公務及傷害罪，16日事發當天傍晚就已函送。妨害公務屬公訴罪，無法撤告；據私下了解，女警父母因愛女心切，認為女兒受了很大委屈，迄今堅持提出傷害告訴。

被咬女警因近日飽受不理性網友攻擊，情緒低落，已哭了好幾次，手機也關機；面對蔣提出要求公開道歉，縣警局徵詢她意願後，公關科長黃榮山轉達回覆「因情緒尚未回復，現在並不適合，等過一陣子緩和後再說」，警局也尊重其意願。

對此蔣月惠的二哥蔣仁泉表示，他能體會女警心情，也希望妹妹能緩一緩，不要在這個時候硬逼女警接受道歉。不過近日蔣月惠在台北行程滿檔，根本聯絡不到她，只能試著透過住在台北的妹妹傳達相關訊息。

至於蔣月惠指出會因此二罪判刑被關入監獄，律師葉婉玉表示，這兩項都不是重罪，還不致於被執刑，最多就是易科罰金或易服勞役，不會被關。

另外蔣月惠質疑縣長潘孟安從拆遷案中拿了多少錢，潘孟安因此寄出存證信函捍衛人格，縣府發言人黃建嘉說，寄出存證信函後蔣月惠已改變說法，改口「要縣長公布支出明細」，所以目前縣府沒有要提告。

(中時 )

母親管教嚴厲蔣月惠留童年陰影 … 蔣月惠遭恐嚇「斷手腳」 寫31字…

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