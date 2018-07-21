專訪／浩子傳照片報平安 讓爸媽開心

2018年07月21日 23:09 中時 蕭雅玲

浩子感謝媽管嚴讓他沒學壞。（盧褘褀攝）

浩子環遊世界第一站日本京都爸媽特地飛去找他。

浩子去年花了一整年的時間帶妻小去環遊世界，對照自己的童年下課就是在家裡，2個小孩可以跟著爸媽去世界走透透，相對地真的很幸福！小時候浩媽對浩子管教很嚴格，同學下課可以在外面玩耍，他卻得準時回家，「媽媽認為讀不讀書沒關係，就是不肯讓我出去玩，每次同學在樓下喊我的名字，要找我去騎腳踏車，但媽媽就是不答應。」一直把他關在家裡直到高中二年級，才答應讓他出去玩，「但當她想放我出去玩的時候，我卻因為想讀書，也不願意出去玩了。」現在回憶這段童年往事，他覺得很有趣。浩子開玩笑，自己應該是被浩媽關太久了，累積太多負能量瞬間爆發出來，老天爺有眷顧他，所以才會有機會主持外景節目，到處流浪趴趴走。

有一次他騙浩媽說要跟同學一起做功課，結果偷偷跑去游泳，沒想到浩媽跟在他後面，趁他游的正開心時突然出現，把他抓回家去，「那時游泳游到一半，看到媽媽的臉差點噎到。」後來只得乖乖跟浩媽回家，一到家裡果真挨了好幾頓打，至今浩子都還記得這個回憶。

後來升上國中正值叛逆期，浩子心想：「既然不讓我出去，我就找同學來家裡玩，剛好有人生日，於是就提議玩生日丟水球，把氣球灌水一群人直接在客廳打起水球。」結果家中客廳彷彿像是淹水，浩媽看到怒氣沖天大罵，「朋友一個個溜回家，最後我還是換來一頓打。」現在回想起來，也不知道當時哪來的勇氣惹浩媽生氣。

雖然媽媽對他管教很嚴，但他卻沒有怨言，「知道她是真的為我很好，才會對我很嚴厲，或許當時她覺得我出去就會變壞，所以她用自己的教育方式，把小孩關住，也因此我才沒變壞。」

浩子感性說，自己從小就很少跟爸媽講心事，「畢竟上個世紀的人，不擅長跟人講心事。」儘管自己已經成家立業，且生了兩個小孩，但對於孝順他卻一直還在拿捏，他認為，孝順是無形的沒有一定的規則，「以最舒服的方式跟爸媽溝通，就像環遊世界那一年，用我的流浪日記向他們報平安，每天傳全家照片給爸媽看，他們就開心，對我來說就是孝順的一種表現。」

(中時 )