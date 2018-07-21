農用飛機上戰場!埃及引進武裝AT-802作戰

滿載武裝的AT-802飛機在西奈半島上空。(圖/mahmouedgamal44 推特)

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中時電子報

在埃及西奈的反恐行動中，發現了一架全副武裝的AT-802農用飛機，顯然擔任輕型攻擊機在使用。

阿拉伯新聞網站「Mahmoud Gamal」的推特上顯示，埃及空軍的AT-802U飛機上頭掛滿炸彈，並且在西奈半島上巡邏，顯然正在參與當地的反恐行動。

空中拖拉機公司的AT-802農用飛機，曾在2017年巴黎航空展上展出武裝形態。(圖/空中拖拉機公司)

AT-802是空中拖拉機公司(Air Tractor)所生產的農業和滅火飛機，可攜帶3104公升的貯液箱，具有良好的滯空時間，因此也很適合作為觀察和輕型攻擊機。在2017年的巴黎航空展上，就展出了空中拖拉機公司所改裝的AT-802L長劍式(Longsword)，它的機翼相和機身硬點可配備一系列武器系統，包括2具GAU-19加特林式50機槍、地獄火飛彈、M2607管火箭發射器、500磅Mk-82炸彈，火力相當不錯。

AT-802還爭取美國空軍的輕型攻擊機競標案，然而在第1輪就落選了，然而顯然這無損於它的改裝彈性，根據資料，埃及空軍的這批AT-802約有12架，應該是由阿聯所贈送使用。各國似乎發現，美國空軍有沒有決定輕型攻擊機已經不重要，自己的作戰有沒有相關需求才重要。

(中時電子報)

文章來源：AT-802U light attack aircraft spotted during counter-terrorism operations in Sinai

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