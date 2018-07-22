老婆傳訊小王「看毛型」 人夫驚覺當了6年綠光男

人妻傳訊小王「看毛型」，老公看後驚覺自己戴了六年綠帽。（示意圖/達志影像）

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中時電子報

1名蕭姓人夫去年發現妻子與男同事的暖昧LINE對話，蕭妻傳訊不滿男同事對她的好，只是想引誘上床，男同事則抱怨蕭妻沒把他當一回事，所得到的滿足享受其實是看「毛型」（陰毛外觀）。蕭男看後驚覺自己戴了6年大綠帽，怒對兩人求償200萬元。新北地院認為蕭妻、男同事談及「看毛型」、「引誘上床」等，證明已有不正常性關係，判決須賠償30萬元。

判決指出，蕭男去年無意發現妻子與男同事的曖昧LINE對話，蕭妻說小王給的錢，吃喝玩樂、開房間都已用完，「現在我不想在一起了，就來要錢、讓我覺得當初對我的好，只是想玩弄我，引誘我跟你上床。」

小王回說：「如果能騙6年，還花這麼多錢、時間，那麼雙方都是豬，都是各取所需的滿足」。還稱蕭妻「根本沒把我當一回事，我自己覺得像白痴」、「所得到的滿足享受，其實是看毛型」、「還有念頭想看，因為真的是我想看的毛型，請問你，我還有機會看到嗎？」。

蕭男看完才驚覺老婆搞了6年外遇，兩人這段時間在新莊與樹林開房間，還在小王車上搞車震。據《蘋果》報導，雖蕭妻曾在檢方偵查時，一度承認跟小王有姦情，最後考量無直接事證不起訴。

蕭男後來改提出損害賠償200萬，蕭妻與小王辯稱，蕭妻一度承認因老公不相信她，才嘔氣做不實陳述，而毛型是指「眉毛的毛型」。

但法官認為，兩人對話中有提及「開房間」、「上床」、「玩弄感情」、「性關係」，「看毛型」等字司，足以認定兩人有男女交往與性行為的證據，判決蕭妻與小王各賠賠30萬元。

(中時電子報)

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