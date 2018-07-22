沒有強拆？拆遷戶控訴屏縣府逼簽同意書 影片曝光

拆遷民宅的重機具仍留在公勇路現場，一旁正是屏潮高架鐵路。（林和生攝）

友善列印
中時電子報

屏東縣議員蔣月惠咬警事件，意外讓屏東縣公勇路拓寬拆遷案引發全台關注，縣長潘孟安20日針對此事親上火線召開記者會，澄清「沒有強拆，拆的都是同意戶」，不過一段反對戶一四遭到逼迫簽下同意書的影片曝光，屏縣府工務處長楊慶哲當著住戶的面講出「他們不同意，可能要處理下去了」，迫使反對戶簽下同意書，再度引發爭議。

根據「公民行動影音紀錄資料庫」的影片顯示，居民楊宗原與工務處長楊慶哲協商未果，楊慶哲撥了電話要指稱「他們不同意，可能要處理下去了」，楊宗原連忙向楊慶哲抗議，只是要時間考慮，楊慶哲卻回應不管我怎麼說你都不相信，剛剛已經叫人處理下去了。如果你相信我，你就簽下去，讓大家可以下去休息」，迫於壓力只能簽下同意書。

還有一名陳小姐則是指出，當天官員突然來施工已經嚇到居民了，沒想到惠如此逼迫居民。他們強調，即使簽署同意書，依然訴求原地續住，即使機具、警方未真的動到他們，卻在一旁不斷要求配合拆遷，工務處也逐家「溝通」同意書事宜，這些做法形同威脅。屏東反迫遷聯盟也對此表示，屏東縣政府脅迫居民不簽同意書就要用乙炔管拆大門，早上5點就先拆7、8戶的電錶，那些是不同意戶，你看他說要拆同意戶，卻在清晨5點多待在反對戶家門前，這樣誰會相信他們的說法？

爭議爆發後，楊慶哲21日出面澄清，表示網路上流傳的影片，16日計畫拆除3戶同意戶，他當時與副處長毛子良討論拆除作業的通話內容，並告知居民權利義務，並未強迫反對戶簽下拆遷同意書，卻被斷章取義，造成誤解深感遺憾。

(中時電子報)

文章來源：公民行動影音紀錄資料庫

律師說法》愛罵未婚妻「王八蛋」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。