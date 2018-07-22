沒有強拆？拆遷戶控訴屏縣府逼簽同意書 影片曝光

2018年07月22日 00:03 中時電子報 呂承哲

屏東縣議員蔣月惠咬警事件，意外讓屏東縣公勇路拓寬拆遷案引發全台關注，縣長潘孟安20日針對此事親上火線召開記者會，澄清「沒有強拆，拆的都是同意戶」，不過一段反對戶一四遭到逼迫簽下同意書的影片曝光，屏縣府工務處長楊慶哲當著住戶的面講出「他們不同意，可能要處理下去了」，迫使反對戶簽下同意書，再度引發爭議。

根據「公民行動影音紀錄資料庫」的影片顯示，居民楊宗原與工務處長楊慶哲協商未果，楊慶哲撥了電話要指稱「他們不同意，可能要處理下去了」，楊宗原連忙向楊慶哲抗議，只是要時間考慮，楊慶哲卻回應不管我怎麼說你都不相信，剛剛已經叫人處理下去了。如果你相信我，你就簽下去，讓大家可以下去休息」，迫於壓力只能簽下同意書。

還有一名陳小姐則是指出，當天官員突然來施工已經嚇到居民了，沒想到惠如此逼迫居民。他們強調，即使簽署同意書，依然訴求原地續住，即使機具、警方未真的動到他們，卻在一旁不斷要求配合拆遷，工務處也逐家「溝通」同意書事宜，這些做法形同威脅。屏東反迫遷聯盟也對此表示，屏東縣政府脅迫居民不簽同意書就要用乙炔管拆大門，早上5點就先拆7、8戶的電錶，那些是不同意戶，你看他說要拆同意戶，卻在清晨5點多待在反對戶家門前，這樣誰會相信他們的說法？

爭議爆發後，楊慶哲21日出面澄清，表示網路上流傳的影片，16日計畫拆除3戶同意戶，他當時與副處長毛子良討論拆除作業的通話內容，並告知居民權利義務，並未強迫反對戶簽下拆遷同意書，卻被斷章取義，造成誤解深感遺憾。

(中時電子報)