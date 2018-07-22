7月22日三報頭版要聞

2018年07月22日 07:07 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

民進黨「蔡賴菊」三巨頭昨受邀青創總會主辦的社團高峰會。年底選舉將至，面對先前年改過程所引發的爭議，行政院長賴清德致詞時充滿選戰味，他強調，解決年金制度的人是蔡總統，「政府沒有慶祝，反而對軍公教表達感謝與道歉」，「如果這不是謙卑，那什麼才叫謙卑？」

「阿公店」林立的北市萬華區，最近湧入大批身材高䠷、美艷妖嬌的泰籍女子，入夜後在專人帶領下，花枝招展到店上班，吸引不少台男預約，一探究竟，其實她們都是以觀光名義來台的泰女。地方人士指出，泰女原都是應召站接洽來賣淫，但有人翻新花招，改叫她們到阿公店坐檯，遊走法律邊緣，不少居民都覺得誇張，也讓蔡政府吹噓的南向政策，再添亂象。

日本國會參議院20日通過《綜合度假村實施法》，將賭場合法化，在當地引發議論，而台灣通過《離島建設條例》後，曾在金門、澎湖、連江等三離島辦理4次公投，澎湖2次、金門1次全遭否決，連江縣雖然過關，但因設立賭場的後續法源《觀光賭場管理條例》還躺在立法院中，地方公投有通過跟沒通過一樣。

◎工商時報

雙王法說落幕，市場關注重心轉向第2季財報表現，伴隨外資買盤轉移，連兩周加碼，操作策略回歸「基本面為王」，篩選第2季獲利可望報喜、歷年8月上漲勝率高，上周又有法人資金進駐的嘉聯益、玉山金、寶成等13檔個股，可望成為吸金焦點。

越南總理阮春福20日前往台塑河靜鋼鐵視察第2號高爐點火後運轉情形，除台塑企業王文淵總裁到廠親自接待，河靜鋼董事長陳源成及中鋼董事長翁朝棟、日本JFE公司副社長北野嘉九也都專程到廠迎接。王文淵指出，河靜鋼全能生產後，台塑企業在越南的營業額，預估將從2018年的39億美元，提高到48億美元，對越南經濟的貢獻將逐年提高。

中美貿易戰是否可能引爆成為匯率大戰？市場密切關注。近期人民幣對美元匯率再度急貶，已引發美國總統川普及美財長穆努欽（Steven Mnuchin）警告。穆努欽昨（21）日表示，美方正監看人民幣貶值是否受到人為操控，使中國在國際貿易有價格優勢，審查結果將在10月15日的半年度匯率報告中提出。

◎旺報

自大陸2017年將發展人工智慧（AI）定為國家戰略目標後，相關產業迎來飛速發展機遇，更成為全球吸金能力最強的產業之一。2017全年，大陸AI企業的融資總額已占到全球的7成，但其背後的隱憂也跟著浮現。據億歐智庫最新發布的研究報告顯示，2017年大陸仍有9成的AI企業處於虧損階段，顯示其繁榮背後，避免泡沫化風險將是陸企未來最嚴峻的挑戰之一。

大陸近年積極發展人工智慧（AI）產業，更有商湯、曠視、科大訊飛、百度、滴滴等企業不斷透過AI技術出海，但若大陸AI產業欲如國務院《新一代人工智能發展規畫》所言，目標2030年領先全球、超越美國，仍有核心技術、人才缺口、標準制定、安全防控4大難關要通過。

大陸人工智慧（AI）行業經過近幾年的快速發展，對相關人才的需求越來越大，「一將難求」成為該行業現今最為真實，也最迫切的寫照。根據騰訊研究院發布的調查報告，目前全球的AI人才僅約30萬人左右，但僅僅大陸目前的AI人才缺口就以百萬計，有專家不諱言指出，高水準人才的匱乏，正成為制約人工智慧高速發展的一個瓶頸。

(中時電子報)