影》虎迷振奮！老虎伍茲英國公開賽發威

2018年07月22日 07:38 中時電子報 盧品青

Three birdies in his opening 9 holes, @TigerWoods is on the prowl.https://t.co/qpzqXJ4BrC#TheOpen pic.twitter.com/LhvbsakZRi — The Open (@TheOpen) 2018年7月21日

前球王老虎伍茲(Tiger Woods)在英國公開賽打出漂亮的一役，雖然比賽還剩下最後一輪，不過他的表現已經讓所有虎迷眼睛一亮。前3輪打完伍茲(-5)並列第6，落後領先群(3人)4桿，仍有希望逆轉摘冠。

最令人驚喜的是伍茲連續3輪都沒有失手，前兩輪打平標準桿(71)，第3輪一口氣打出66桿(-5)。第9洞一記精采的40呎長推桿抓鳥，連伍茲自己都振奮不已。第10洞他更是在第2桿就把球直接打上果嶺，距離洞口僅1呎，漂亮連抓3鳥，這是他當年全盛期才能看到的身手！

伍茲的欣喜溢於言表：「感覺很棒，我彷彿又能操控高爾夫球了，我幾乎沒有失手，還推進1個長推桿。我回來了，我這次肯定有機會。過去幾年我想都不敢想的，現在本周日的決賽輪我有機會拿下1座大滿貫。」

66桿是42歲的伍茲7年來最好的一輪，雖然要逆轉領先的衛冕者史畢斯(Jordan Spieth)相當困難，史畢斯去年以-12桿摘冠，但能看到伍茲這樣的表現也值回票價了。

同樣並列第6的麥克羅伊(Rory McIlroy)打得有點懊惱，他第3輪打出70桿，「我最後一輪必須做出調整了。」英國名將羅斯(Justin Rose)前兩輪跌跌撞撞，第3輪爆發繳出64桿，以-4落後領先群5桿。

(中時電子報)