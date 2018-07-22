看透一百零一招 洪孟楷：蔡政府還想耍多久？

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報
／綜合報導

民進黨日前發表「改革挺台灣 年金改革篇CF」，影片主要內容是前總統陳水扁、馬英九和總統蔡英文的談話，凸顯年金改革「大家都說過」，僅蔡總統做到。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷直言，只會怪罪前朝，這廉價的一百零一招，蔡英文政府還想耍多久？

民進黨推出的年金改革影片，說明七月上路的年金改革，未來還有一系列廣告，向台灣人民報告改革的成果。廣告旁白說著：「年金不改革，馬上就破產。」並依序播出前總統陳水扁說的「改革是痛苦的，改革也是要付出代價的」。前總統馬英九說過「今天不做，明天就會後悔」。總統蔡英文提到「越是困難的改革，就越要有承擔的勇氣；前人做不到的，我們必須扛起這個責任」。

對此，洪孟楷在《NOWnews今日新聞》名家論壇發表評論，他說這支廣告讓他不禁想到馬政府執政時最被網友砲轟的「經濟動能推升方案」廣告。洪說當時背景歐債危機、國外市場成長減弱等因素，是以由行政院為首，跨部會討論半年後推出五大面向的短、中、長期經濟發展的綜合性方案。當時推出方案的馬政府要在三十秒說明，是以廣告以「做，就對了」當主軸。

該廣告卻飽受網友抨擊，當時馬政府老實的回應「這是前發言人的點子」，找了個台階下，後續溝通也就不了了之。洪說過去國民黨就是老實，才會一昧想討好反對者，卻不被領情；欲拿支持者開刀，落得真心換絕情的兩方不討好。

洪孟楷認為，執政兩年的蔡英文竟大言不慚地怪罪前朝做不足，那就只能死當再死當，會窮到只剩前朝可以救援和說嘴，代表過去兩年都在空轉。「就像要考期末考的大學生，繳了白卷後指責高中三年的老師教導無方」。洪直言，只會怪罪前朝，這廉價的一百零一招，蔡英文政府還想耍多久？

(中時電子報)

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