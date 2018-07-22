影》持槍嫌犯被追捕跑進超市 洛杉磯驚傳挾持案！

2018年07月22日 08:14 中時電子報 楊幼蘭

LAPD working to rescue people trapped in possible hostage situation at Trader Joe's in Los Angeles. At least one customer was taken out of the store with injuries and appeared to require immediate medical attention | @NBCLA live report: https://t.co/9Cj8NGxl86 pic.twitter.com/YySjI2H4bU — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 2018年7月22日

A young hostage is released from the Trader Joe's shooting/barricade in Silver Lake. Live Updates on NBC4 News Now: https://t.co/pMgERwjqyD pic.twitter.com/rbyQn5tJ4j — NBC Los Angeles (@NBCLA) 2018年7月22日

洛杉磯警方說，好萊塢喬氏連鎖超市（Trader Joe's）周六可能發生人質挾持事件，目前還不清楚超市內究竟有多少人。

據CNN新聞網22日報導，洛杉磯市警察局員警羅培茲（Mike Lopez）說，一名被警察追捕的持槍非裔嫌犯在撞車之後，跑進銀湖（Silver Lake）希伯利恩大道（Hyperion Avenue）上的這家超市。

羅培茲說，有消費者衝出喬氏連鎖超市，警方還在釐清，店內是否有人被挾持。

洛杉磯警方在官方推特上證實，這名青少年嫌犯仍在超市內。而美國總統川普也推文稱：「正密切觀察洛杉磯可能的人質狀況。」

洛杉磯警方說，當地時間下午約1:30時，發生槍擊事件，據說受害者包括這名嫌犯的祖母和一名年輕女性，不過已送醫救治。

羅培茲說，這名嫌犯駕駛祖母的豐田冠美麗逃避警方追捕，過程中向警方開了好幾槍，但並未造成員警受傷。後來嫌犯意外撞毀車子，於是跑出車外，並衝進附近的喬氏連鎖超市，而顧客見狀紛紛逃出超市。

洛杉磯消防局發言人歐提茲（David Ortiz）說，目前超市外有18輛救護車，以及超過100名消防人員在現場待命。

(中時電子報)