影》持槍嫌犯被追捕跑進超市 洛杉磯驚傳挾持案！

民眾在警方協助下逃離好萊塢喬氏連鎖超市。（推特直播截圖）

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中時電子報

洛杉磯警方說，好萊塢喬氏連鎖超市（Trader Joe's）周六可能發生人質挾持事件，目前還不清楚超市內究竟有多少人。

據CNN新聞網22日報導，洛杉磯市警察局員警羅培茲（Mike Lopez）說，一名被警察追捕的持槍非裔嫌犯在撞車之後，跑進銀湖（Silver Lake）希伯利恩大道（Hyperion Avenue）上的這家超市。

羅培茲說，有消費者衝出喬氏連鎖超市，警方還在釐清，店內是否有人被挾持。

洛杉磯警方在官方推特上證實，這名青少年嫌犯仍在超市內。而美國總統川普也推文稱：「正密切觀察洛杉磯可能的人質狀況。」

洛杉磯警方說，當地時間下午約1:30時，發生槍擊事件，據說受害者包括這名嫌犯的祖母和一名年輕女性，不過已送醫救治。

羅培茲說，這名嫌犯駕駛祖母的豐田冠美麗逃避警方追捕，過程中向警方開了好幾槍，但並未造成員警受傷。後來嫌犯意外撞毀車子，於是跑出車外，並衝進附近的喬氏連鎖超市，而顧客見狀紛紛逃出超市。

洛杉磯消防局發言人歐提茲（David Ortiz）說，目前超市外有18輛救護車，以及超過100名消防人員在現場待命。

(中時電子報)

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