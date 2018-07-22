MLB》查普曼罕見放火 洋基險勝大都會

洋基投手查普曼(左)被總教練波恩換下。(美聯社)

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中時電子報
洋基隊賈吉敲出陽春全壘打。(美聯社)

洋基前日在「地鐵大戰」敗給大都會，第2戰又碰上終結者「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)本季首度放火，9局上被追到只差1分，最後由席瑞夫(Chasen Shreve)上陣幫洋基關門，以7-6擊敗大都會扳回一城。

4局上，洋基安杜亞(Miguel Andujar)擊出右外野深遠飛球，球在碰到全壘打牆之前被一位球迷戴著手套接走了，判定為二壘安打。事實上這球是有可能成為三壘打的，不過主場球迷接到球都很興奮，所以洋基也就不計較了，還好下一棒柏德(Greg Bird)又敲二壘打把安杜亞送回本壘。

9局上，洋基領先4分換上查普曼，不料他一登板又是保送又是安打，遭大都會攻佔滿壘。投手丘會議之後查普曼並未冷靜下來，他不敢投好球，連續4顆壞球保送對手擠回1分。洋基又上前開會，查普曼依舊滿頭大汗，這次居然投出觸身球，再被擠回1分。此時洋基不能遲疑了，總教練趕緊上去把他換下來。

席瑞夫登板後用連續兩個滾地球出局(包括1次雙殺)結束比賽，洋基有驚無險獲勝。查普曼很少這麼失態，這是他本季首度一個人都沒解決就退場，3分自責分也是本季最多(今年從未被打超過1分)。查普曼19球有16球是壞球，可能是受左膝傷勢影響，不過他說：「我身體沒事，這次就只是沒投好而已。」

(中時電子報)

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