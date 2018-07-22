蔣月惠走險棋恐撐不下去？廣告小妹：她扛不該扛的責任

2018年07月22日 08:26 中時電子報 簡怡欣

屏東議員蔣月惠形象由黑翻紅，不過，部落客「廣告小妹」凡槿指出，蔣選議員的出發點是好的、欣賞其熱血，但卻是步險棋；議員身分造成蔣不方便向企業募款，長期把自己放在弱勢位子上，影響力有限，如今因咬警「弱弱相殘」才達到目的，加上肩扛不該扛的責任，根本撐不下去。

她透過臉書發文說，若沒有把自己照顧好的能力，是無法解決弱勢者的問題，只能延緩問題惡化，隨著時間推移，洞會越來越大，「幫助弱勢，不是自己跳進去變弱勢。用力爬到某個社會高度，以奸養人，善用資源。」她質疑，現在只知道怎麼做好事，卻不知道怎麼為奸，如此是要怎麼抵抗惡人？

廣告小妹表示，一家財務穩定的慈善機構，善款來源比重通常企業捐款佔40%、民眾小額捐款佔40%、政府補助佔10%、其它來源佔10%。不過，蔣的「夢想」自動放棄立案、也不想要企業捐助，全靠好心人士善款以及她的個人義賣、收入，協會撐不久是必然的結果。就算提高知名度，維持知名度又是另一個難題，最後好心也做不了好事。

她擔憂，蔣議員固然偉大，但以她的年紀，身邊不留錢後果慘重，改天就變她需要救助，一旦倒下，機構受助者也會一起倒下，「她扛了她不該扛的（大眾／政府的）責任」，根本撐不下去，「毫無保留地幫助他人，究竟是對還是錯？」

(中時電子報)