硬碟損壞 婚禮影片全泡湯 知名婚攝判賠8萬

友善列印
中時

陳姓男子找知名婚攝公司蘇菲雅，為愛女拍攝婚禮影片，想讓愛女留下美好紀錄，結果蘇菲雅找的攝影工作室電腦硬碟壞掉，婚錄影像全泡湯，怒控蘇菲雅求償32萬；法院認定蘇菲雅應負賠償責任，判賠8萬元。全案可上訴。

蘇菲雅是知名婚攝公司，網頁宣稱曾幫藝人ELLA、黃小柔、愛紗及電視台張姓女主播拍過婚紗。

陳男控稱，女兒去年6月結婚，他2016年10月與蘇菲雅簽約拍攝女兒婚禮當天婚紗照及婚禮側拍、錄影事宜，去年3月再以2萬元委由蘇菲雅動態攝影結婚當天迎娶、喜宴過程。

事後蘇菲雅卻稱拍攝廠商祥飛多媒體工作室電腦硬碟損害，交不出婚禮現場影片光碟，雙方多次協調，對方願退還2萬及賠償光碟損失30萬，但對方反悔僅願賠10萬，並要求他對和解內容保密，他身為人父，精心策劃女兒婚禮，原以為婚攝影片可珍藏一世，卻成泡影，要求蘇菲雅賠償32萬。

但蘇菲雅辯稱公司只是代協商，應由祥飛公司賠償，雖婚攝影片受損，但仍交付婚禮當天拍攝700多張照片檔案，應可填補損害。法官認為，蘇菲雅將攝影交由祥飛處理，屬於履行輔助人，亦應負起祥飛過失責任。

法官認為，動態影像與照片表現力、風格不同，無法替代，審酌陳男不惜耗資委託同時拍攝婚禮影片及照片，知悉硬碟毀損時，一度考慮重新補辦婚禮，可見陳對婚禮重視程度，及對女兒關愛甚深，判蘇菲雅除要退還陳2萬外，另應賠償6萬，合計8萬元。

(中時 )

她看阿妹演唱會哭不停 原因竟是… 想扶正瘋了？小三傳激情片「逼宮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。