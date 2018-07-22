硬碟損壞 婚禮影片全泡湯 知名婚攝判賠8萬

2018年07月22日 08:44 中時 陳志賢

陳姓男子找知名婚攝公司蘇菲雅，為愛女拍攝婚禮影片，想讓愛女留下美好紀錄，結果蘇菲雅找的攝影工作室電腦硬碟壞掉，婚錄影像全泡湯，怒控蘇菲雅求償32萬；法院認定蘇菲雅應負賠償責任，判賠8萬元。全案可上訴。

蘇菲雅是知名婚攝公司，網頁宣稱曾幫藝人ELLA、黃小柔、愛紗及電視台張姓女主播拍過婚紗。

陳男控稱，女兒去年6月結婚，他2016年10月與蘇菲雅簽約拍攝女兒婚禮當天婚紗照及婚禮側拍、錄影事宜，去年3月再以2萬元委由蘇菲雅動態攝影結婚當天迎娶、喜宴過程。

事後蘇菲雅卻稱拍攝廠商祥飛多媒體工作室電腦硬碟損害，交不出婚禮現場影片光碟，雙方多次協調，對方願退還2萬及賠償光碟損失30萬，但對方反悔僅願賠10萬，並要求他對和解內容保密，他身為人父，精心策劃女兒婚禮，原以為婚攝影片可珍藏一世，卻成泡影，要求蘇菲雅賠償32萬。

但蘇菲雅辯稱公司只是代協商，應由祥飛公司賠償，雖婚攝影片受損，但仍交付婚禮當天拍攝700多張照片檔案，應可填補損害。法官認為，蘇菲雅將攝影交由祥飛處理，屬於履行輔助人，亦應負起祥飛過失責任。

法官認為，動態影像與照片表現力、風格不同，無法替代，審酌陳男不惜耗資委託同時拍攝婚禮影片及照片，知悉硬碟毀損時，一度考慮重新補辦婚禮，可見陳對婚禮重視程度，及對女兒關愛甚深，判蘇菲雅除要退還陳2萬外，另應賠償6萬，合計8萬元。

(中時 )