蔣月惠開2條件才回屏東 網友：快回去 別被藍綠利用

屏東縣議員蔣月惠昨見柯P後，指最大羞辱的一次。圖為蔣接受電視台訪問後準備搭車離開。（資料照片/吳堂靖攝）

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中時電子報
蔣月惠昨深夜在臉書連三發，在臉書po文。翻攝蔣月惠臉書

咬警議員蔣月惠前天北上接電視台通告，昨又赴柯文哲場子見偶像後轉頭又罵柯文哲，她昨深夜三度在臉書上po文，要「屏東縣長潘孟安給她二份公文，不告她及強拆民宅要等法院結果，再有下一步動作，我才要回屏東」、「幫助別人所需，等於圓了自己的夢」、「請媒體未在她同意下前往羅騰園干擾無辜的孩子」，幾乎一夜未眠。網友也紛湧入其臉書，要她快回屏東，不要再被藍綠候選人、名嘴利用，愛護之情充份流出。

蔣月惠在臉書上po：「幫助別人所需，等於圓了自己的夢」。翻攝蔣月惠臉書

蔣月惠臉書po文，要屏東縣長潘孟安給她二份公文，不告她，及強拆民宅要等法院判決，再有下一步動作。翻攝蔣月惠臉書

網友說，「議員勸妳趕緊回屏東，因為現在無論藍媒或是綠媒，都在利用妳的直率言論，來打擊柯市長了」、「蔣議員：妳忘了妳去台北的訴求了！妳變成去罵柯文哲，媒體沒人要鳥妳的訴求。拜託，柯文哲一個字都不要提，跟柯道個歉，人家給你突然抱三次都沒說話，妳卻轉身罵她，然後屏東的新聞就沒了，妳要忍住自己防衛機制產生的情緒啊！！羅騰園的老師誰來拉住議員告訴他」。

還有網友說，「潘孟安告你告不成的，你只是質疑資金去向、要求他公布，這一點不用怕。另外，潘孟安絕對會希望你接著待在臺北上通告，綠營的名嘴會從你的話語裏或你的往事中找漏洞進行攻擊，從而增加潘孟安的正當性。該有的曝光效果都有了，不同意戶當時的錄音不也公布了嗎，你現在要開始緊密防守而不是進攻了！」。

蔣月惠每篇po文都引起許多網友分享、按讚及留言。

(中時電子報)

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