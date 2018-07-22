李進良控騙用非法醫材 向徐薇丈夫求償2588萬敗訴

整型名醫李進良指控補教名師徐薇丈夫江正明投資的「羅比珍妮」醫材公司，違法引進未經核準的「Misko」線材，卻騙他是合法線材。（報系資料照）

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整型名醫李進良指控補教名師徐薇丈夫江正明投資的「羅比珍妮」醫材公司，違法引進未經核準的「Misko」線材，卻騙他是合法線材，致其名醫形象名譽及金錢損失，向江正明、前總統蔣經國御醫姜必寧之女姜琤、公司員工4人，提告求償2588萬5000元。臺北地院以李非直接被害人，訴訟不合法，判李敗訴。

羅比珍妮被控自2012年起向南韓「Medikan」公司引進未經核準的「Misko」線材，販售給藝人小禎丈夫名醫李進良等人，北檢去年依違反藥事法等罪起訴江正明、羅比珍妮業務經理姜琤、李進良等人。法院開庭時李喊冤被騙，控告江、姜、公司員工共4人詐欺，但檢方不起訴4人。

李進良日前對4人提告求償，主張4人明知線材未獲主管機關核可，不得販售，姜琤2011年6月至他經營的嘉仕美診所，利用身為醫界世家背景及特殊行銷手法詐騙，致他誤信線材合法而購買，轉售客戶使用，讓他被起訴，檢方聲請沒收販售線材所得1588萬5000元，已嚴重貶損其名醫形象及名譽，共求償2588萬5000元。

判決指出，李在北院審理江正明4人違反商業會計法案件時，對4人提起刑事附帶民事求償，但李在本案並非「直接」被害人，且李另控4人詐欺亦獲不起訴，認定李本案訴訟不合法，裁定駁回，但可提抗告。

判決指出，李可另以民事訴訟起訴請求、聲請支付命令、聲請調解等方式尋求解決，但侵權行為請求權時效2年，契約請求權時效為15年。

(中時 )

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