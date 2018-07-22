「有毒」化學槽車翻覆！ 司機壓車底亡

西濱快速道路彰化線西段凌晨發生化學槽車翻車事故。(謝瓊雲翻攝)

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莊姓駕駛慘遭翻覆的化學槽車壓在車底，救出時已無呼吸心跳，送醫不治。(謝瓊雲翻攝)
警消出動大型吊掛機具移車，因槽車內有有毒化學物質「酚」也通報毒災應對小組到場協助。(謝瓊雲翻攝)
西濱快速道路彰化線西段凌晨發生化學槽車翻車事故。(謝瓊雲攝)

台61線西濱快速道路彰化縣線西北上路段22日凌晨3時許，一輛載有毒物質「酚」的化學槽車，疑似自撞分隔島後失控翻覆，駕駛被壓在車底，救起後無生命跡象。

台61線西濱快速道路彰化線西段，一輛滿載有毒物質「酚」液體的化學槽車，22日凌晨3時許疑似不慎自撞翻覆，46歲莊姓駕駛慘遭壓在車底，救出時已無呼吸心跳，送醫仍不治，警消緊急封閉該路段將處理有毒物質避免繼續外洩。

彰化縣消防局第一大隊長詹江洲表示，「酚」的燃點、沸點都高，屬於第六類毒化物，常作於消毒劑使用，由於現場發現已有部分毒氣洩漏，緊急通報環保局、中區毒災應變小組到場協助。

和美分局組長楊士漢表示，莊男凌晨駕駛43噸重化學槽車，載運「酚」沿西濱快速道路北上，在經線西路段169公里處疑自撞發生翻車事故，駕駛救出時已無生命跡象，槽車氣體外洩，相關單位到場止漏後，化學公司人員派來另一部槽車將剩餘液態酚抽走，再進行吊掛作業；實際事故肇事原因仍有待深入調查釐清。

現場化學物質處理耗時，現場封閉路段逾5小時，警方引導車流下線西匝道後繼續沿台17線北上，車流仍屬順暢，並未釀成追撞事故。

(中時電子報)

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