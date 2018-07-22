昨日反大埔 黃創夏點名吳音寧、詹順貴等爲屏東住戶聲援

2018年07月22日 09:56 中時電子報 邱文秀

屏東縣政府日前凌晨突襲公勇路，無預警拆房引發民眾不滿，議員蔣月惠前往抗議時遭數十名警察圍攻，情急之下咬了警方一口爆紅。資深媒體人黃創夏在臉書發出《土地正義全民有責，尋人啟事》，點名過去強烈抗議苗栗大埔案的吳音寧丶詹順貴丶陳吉仲丶蔡培慧出來，為屏東公勇路住戶發出一點聲音。

屏東縣議員蔣月惠聲援公勇路拓寬遭迫遷居民，失控咬了女警後一戰成名。她並在臉書發文槓上屏東縣長潘孟安問「縣長拿了多少錢？」，輿論開始抨擊屏東縣政府的「強拆行為」，對此潘孟安則反駁「沒有強拆！謠言何其沉重！」

資深媒體人黃創夏在臉書發出《土地正義全民有責，尋人啟事》，點名現任北農總經理吳音寧丶環保署副署長詹順貴丶農委會副主委陳吉仲丶民進黨立委蔡培慧⋯黃創夏表示，雖然不能期待你們繼續為「土地正義」能夠做到和蔣月惠一樣，至少聲援公勇路住戶，發出一點點聲音吧⋯⋯從苖栗延續到屏東，弘揚「今天拆大埔，明天拆政府」的大無畏正義行動啊⋯⋯

吳音寧、詹順貴、蔡培慧等人都是台灣農村陣線重要成員，陳吉仲也出身農陣，前台北畜產公司總經理姚量議也來自農陣。過去社運界一提起台灣農村陣線，腦海裡首先浮現的就是「今天拆大埔、明天拆政府」這幾個字，吳音寧更被稱為「多次擋在怪手前」的革命分子。如今他們已不拆政府，多人在蔡政府當官領厚祿。

網友們在黃創夏臉書底下留言「今天拆大埔，明天拆政府。。農陣那些人已完成任務，拆了舊政府，他們也入閣當起高官了！怎會拆屏東縣府自家人的台呢？！土地居住正義也是要看顏色滴。。」、「那些抗議的傢伙都已經被民進黨消了氣放進倉庫了，過兩年下台之後才會再繼續充氣飽飽出來鬧」、「以前在野嘛（公民不服從）！現在執政了（為官吃喝訥涼）！」。

(中時電子報)