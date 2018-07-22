被「加藤鷹之手」狂摳呻吟 辣模產子放話公開全歷程

2018年07月22日 09:57 中時電子報 吳品瑤

E奶網紅辣模T妹去年宣布懷孕，之後露透「事主」前男友拿了她300萬就搞失蹤，留她一人待產，她才會公開在網路上稱孩子「父不詳」並徵現成爸，照顧母子後半生，引發熱議，而她熬過10個月，今po文透露18日已生下巨蟹座健康寶寶，也大公開待產到生產的歷程，親手為寶寶接生，開心公開兒子照片報喜。

T妹今凌晨在臉書公布生產喜訊，並分享產程心得，直呼陣痛就像「被卡車ㄧ次次輾過的感覺」，還笑稱自己「太緊了」，所以狂打各種催生藥，飽受視線模糊、全身狂抖等副作用摧殘，她還感謝醫護人員每隔半小時「都會來用加藤鷹之手，在裡面挖丫挖檢查開幾指被挖到呻吟不斷，最後已經沒感覺了！開始有大嬸Fu~~~ 隨你怎麼調戲我」。

T妹也透露生產時每一次用力，「好像沒痔瘡都會被噴出痔瘡的節奏」，對於被剪會陰也無感，回想當時媽媽生自己時也是被催生，當年還沒有無痛分娩，「是多麼痛的領悟」，然感動是相同的，「當看到小寶寶出生，一切都值得」，她也跟寶寶喊話，承諾未來不管多痛都會忍耐、多累都會餵飽小寶貝、奶被吸到破皮根本不算什麼，就盼兒子能體會媽媽的用心，平安長大就好，T妹也說未來會公開全部生產過程在網路上，感謝眾人的關心。

(中時電子報)