蔣月惠將讓柯P陷危機？網指該擔心的人是他

屏東縣議員蔣月惠（左）昨「突襲」台北市長柯文哲（右）行程。（資料照,杜宜諳攝）

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中時電子報

近日爆紅的屏東縣議員蔣月惠，昨「突襲」台北市長柯文哲行程，碰面時熱情獻上擁抱，但柯不但冷回應，受訪時還酸蔣「會咬人」。蔣月聞後怒嗆柯P只是為自己政治前途著想的政治人物，也不想再被叫女柯P。有網友問及，「蔣議員會是柯P的危機嗎?」其中有名網友則認為比起柯P，屏東縣長潘孟安將受的傷更大。

為了聲援公勇路拓寬案拆遷戶，無黨籍屏東縣議員蔣月惠日前咬傷女警引發負評，不過隨後網友還原她從政出發點和作為，一夕由黑翻紅。20日蔣月惠更北上接受5個政論節目訪問，在全台掀起一股「蔣月惠」旋風。

有網友在PTT指出，蔣月惠的確是了不起的政治人物，有熱情，有真性情，但IQ不高，媒體想要她答什麼，真的就老老實實地被操弄，隨便幾句謠言就能引導她開始討厭柯P。該網友說這是藍綠的一個大好機會，若能成功利用蔣柯的矛盾，說不定可以把柯P拉下來。該網友說若媒體繼續報導蔣月惠有多少善舉，然後在操作她說出柯P根本不關心弱勢之類或是像現在這樣批評柯也只是政客，或許可以減少一些柯P的票。

對此，有網友認為，若兩黨要用蔣來打擊，CP值應該是滿低的，該網友說目前看來，國民黨整體應該沒有很想打柯，而民進黨如果要利用蔣打柯，他覺得他們還是先擔心他們黨裡那個屏東縣長。如果弄不好引火自焚，蔣月惠造成南部的外溢效應，年底南部說不定就危險了。也有許多網友說「捧蔣相對會讓潘孟安不利 所以捧蔣打柯最後爽到國民黨」、「潘孟安能在此次事件中安全下莊？」、「比起柯，潘受的傷更大」、「蔣從頭到尾都是死咬潘，dpp再玩火燒的是自己人」。但也有網友持反對意見，並表示「想太多，蔣最危險的危機是她自己」、「還有四個月才要投票,是有什麼危機啦」、「太容易操弄」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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