足球》梅西的新挑戰：扛起西甲

阿根廷梅西在C.羅納多離開西甲之後，成為聯盟當家球星。（資料照／美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
前荷蘭國腳克勞伊維特，目前是西甲宣傳大使，他認為C.羅納多離開西甲、轉戰義甲之後，西甲就要靠梅西及其他球員來讓整個聯賽更加精采。（資料照／美聯社）

結束了俄羅斯世界盃足球賽，各國足球選手接下來就要為職業賽季打拚，而葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）從西甲皇家馬德里風光轉戰義甲尤文圖斯，前荷蘭國腳克勞伊維特（Patrick Kluivert）認為，就是阿根廷名將梅西（Lionel Messi）如何帶動西甲持續有光榮表現。

「這是梅西現在面臨的最大挑戰之一。」克勞伊維特接受《今日美國》訪問時這麼說，「通常很習慣看到梅西和C羅在西甲場上互相較量，現在問題是，梅西能否在C羅離開西甲之後，鼓舞自己再次成為最棒的球員，我認為他能做到。」

「如果各位有看幾個職業賽重要盃賽，贏家通常是西班牙球隊。」克勞伊維特指出，最近5屆歐洲足球冠軍聯賽，贏家都是西甲球隊，而皇馬就包辦了4次，今年在歐足聯歐洲聯賽封王的馬德里競技，已經3度奪冠，「更不用說今年世足賽冠軍戰有11名球員在西甲討生活。」

克勞伊維特補充：「西甲擁有全世界最棒的足球員，有時你們會看到其他國家在歐冠盃踢得很掙扎，因為比賽水準不斷提升，但西班牙職業隊通常沒這個問題，當你們觀看西甲賽事，就是在欣賞全球最棒的足球賽。」

就算C羅離開西甲，但是效力英超切爾西的比利時好手大阿札（Eden Hazard）及門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），傳出要轉戰皇馬，今年世足冠軍法國隊的格里茲曼（Antoine Griezmann），也決定留在馬競，預計會讓西甲維持平衡的競爭。

克勞伊維特說：「Ｃ羅是很不可思議的球員，西甲失去他是很大損失，但也給其他球員開了一扇門，相信球員們都準備好把握機會發光發熱。」

克勞伊維特曾是荷蘭國家隊主力，1998到2004年效力西甲巴塞隆納隊，目前是西甲宣傳大使，本周在美國加州推廣西甲。

(中時電子報)

NBA》韋德改打CBA？新疆隊奉上怪…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。