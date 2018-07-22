足球》梅西的新挑戰：扛起西甲

2018年07月22日 10:21 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

前荷蘭國腳克勞伊維特，目前是西甲宣傳大使，他認為C.羅納多離開西甲、轉戰義甲之後，西甲就要靠梅西及其他球員來讓整個聯賽更加精采。（資料照／美聯社）

結束了俄羅斯世界盃足球賽，各國足球選手接下來就要為職業賽季打拚，而葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）從西甲皇家馬德里風光轉戰義甲尤文圖斯，前荷蘭國腳克勞伊維特（Patrick Kluivert）認為，就是阿根廷名將梅西（Lionel Messi）如何帶動西甲持續有光榮表現。

「這是梅西現在面臨的最大挑戰之一。」克勞伊維特接受《今日美國》訪問時這麼說，「通常很習慣看到梅西和C羅在西甲場上互相較量，現在問題是，梅西能否在C羅離開西甲之後，鼓舞自己再次成為最棒的球員，我認為他能做到。」

「如果各位有看幾個職業賽重要盃賽，贏家通常是西班牙球隊。」克勞伊維特指出，最近5屆歐洲足球冠軍聯賽，贏家都是西甲球隊，而皇馬就包辦了4次，今年在歐足聯歐洲聯賽封王的馬德里競技，已經3度奪冠，「更不用說今年世足賽冠軍戰有11名球員在西甲討生活。」

克勞伊維特補充：「西甲擁有全世界最棒的足球員，有時你們會看到其他國家在歐冠盃踢得很掙扎，因為比賽水準不斷提升，但西班牙職業隊通常沒這個問題，當你們觀看西甲賽事，就是在欣賞全球最棒的足球賽。」

就算C羅離開西甲，但是效力英超切爾西的比利時好手大阿札（Eden Hazard）及門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois），傳出要轉戰皇馬，今年世足冠軍法國隊的格里茲曼（Antoine Griezmann），也決定留在馬競，預計會讓西甲維持平衡的競爭。

克勞伊維特說：「Ｃ羅是很不可思議的球員，西甲失去他是很大損失，但也給其他球員開了一扇門，相信球員們都準備好把握機會發光發熱。」

克勞伊維特曾是荷蘭國家隊主力，1998到2004年效力西甲巴塞隆納隊，目前是西甲宣傳大使，本周在美國加州推廣西甲。

(中時電子報)