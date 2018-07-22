終於清好了！中市豐樂公園第一階段清淤改善完成

以雕塑為主題的豐樂公園，不但是南屯民眾重要的休憩場所，也是各地遊客常造訪的景點。（盧金足攝）

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台中市建設局長黃玉霖表示，台中市豐樂公園第一階段清淤完成 整體工程8月底完工。（盧金足攝）
台中豐樂公園完成第一階段清淤改善後，本月下旬進入第二階段工程。（圖／台中市府提供）

盧金足／台中報導

進入春夏季後，台中市南屯區豐樂公園水池混濁還有生異味

，調查發現，主因是民眾以飼料、麵包屑餵食魚類、烏龜及家禽動物，導致池中飼料、麵包屑、生物排泄物混雜，加速優養化及混濁現象，市府以台中公園日月湖成功改善水質的經驗，完成第一階段清淤改善，進入第二階段工程包括設計截水溝等，拚今年8月底全部完工，讓豐樂公園再現風華。

台中市府建設局長黃玉霖表示，豐樂公園不但是南屯民眾重要的休憩場所，也是各地遊客常造訪的景點。

為有效改善水質，建設局加強水池日常清潔維護頻率，並進行第一階段洗井後清廢泥土淤積，確認水池整體狀況，並在今年5月底前完成水井清理及馬達保養，增加進水量及換水頻率，降低池中異味。緊接著第二階段，將仿造台中公園日月湖清淤工程，設置截流溝，讓水池清澈。

第二階段水池改善工程預計7月下旬啟動，以水池清淤、水閘門修繕、增加湖水淨化設施及營造水生植物生長空間為目標

，先行改善水池本體環境。同時利用現有假山上方水池鋪設細紗、礫石及木炭，營造入水口過濾空間，並設置馬達與管線回抽系統，湖使湖水重複循環過濾，減少水資源浪費。

因為目前池底過深水生植物根系無法著床生根，因此池底清於時將規劃3處種植空間營造水生植物，並打除部分池底使其自然透水與基地保水，設置砌石墻與回填碎石，將池底淤泥移至砌石墻內堆置，提供蓮花等水生植物生長。同時也將修繕損壞水閘門，疏通相關排水管路，並查修水池噴水設施，讓整體環境更安全更完善。

黃玉霖說，環湖步道周邊缺少排水導溝，常有豪大雨發生積水，整體工程最後也會配合清淤工程排水導溝設置與高程調整，一併改善環湖步道與周邊廣場鋪面。除了環湖步道整理需分期分階段改善之外，其餘工程預計8月底即可完成。

(中時 )

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