女復合不成殺前男友 海邊畏罪尋短被捕

尤女在屏東縣恆春台一線遭警方逮捕歸案。（程炳璋攝）

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中時電子報
社會地方中心、中國時報/
尤女殺前男友的凶刀。（程炳璋翻攝）
尤女案發時所穿的連身帽Ｔ衣服。（程炳璋翻攝）

(12:08更新)感情糾紛引悲劇，尤姓女子20日晚間到台南市東區1棟大樓郭姓前男友家喝酒敘舊，疑似求復合不成，兩人起口角，尤女拿起現場水果刀怒刺對方，郭男右頸、左腹中刀，倒臥血泊，尤女慌張逃逸，郭男的2名友人21日凌晨造訪才發現出人命，警方根據大樓監視器鎖定她追捕，21日下午6時許在恆春逮捕欲尋短的尤女。

46歲郭姓男子2年前在永康一家娛樂場所認識38歲尤姓女子，兩人皆離婚，一拍即合成為男女朋友，感情路卻分分合合，尤女近期一直想與郭男復合，20日晚間又到郭男東區一棟社區大樓住處，陪郭男飲酒聊天。

郭、尤兩人酒後口角，竟起衝突，尤女持水果刀揮舞，郭男右頸與左腹都遭刺中，尤女左手臂也掛彩，郭男傷重倒臥血泊，她慌張請大樓管理室叫計程車逃離現場。

郭男的兩位女性友人整天未聯絡上他，感覺有異，21日凌晨造訪郭家，大樓管理員開門後，見門口有血跡，趕緊報警。警方原本以為是自殺案件，見現場血跡斑斑，直覺是他殺，調閱大樓監視器，鎖定尤女追查。

警方21日先找來尤女的妹妹協助調查，正詢問時，尤女打電話給妹妹交代後事，透露想開車到恆春探視女兒後，就到台東跳海輕生。警方趕緊接過電話苦勸30分鐘，動之以情承諾帶她看望女兒，尤女才將車停靠在屏東台一線旁，等警方到場。

落網後的尤女辯稱當晚自己吃鎮靜劑又喝酒，才會做傻事，見出人命後已後悔不及。警方依照殺人罪將她移送台南地檢署，郭男屍體則等待24日解剖相驗，進一步釐清死因。

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(中時電子報)

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