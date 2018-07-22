吳音寧花9.5萬製片變「合理」 靠農委會神救援？

地表最強果軍來襲，2018 全台熱銷中......（影片來源／行政院農業委員會臉書）
友善列印
中時電子報
地表最強果軍來襲：紅龍果、鳳梨、木瓜、香蕉、西瓜、芒果。（圖／翻攝自行政院農業委員會臉書）

北農總經理吳音寧近日花9.5萬元製作動畫，說明不到議會備詢合乎法規，引發農界人士質疑動機不可取。但農委會昨（22）日也釋出官方最新宣傳動畫，希望藉此推廣今年產銷失衡的香蕉、鳳梨等農產品，卻挨批很糟、很low，遭諷是「崩盤六天王之滯銷生死鬥」，相對之下，讓吳音寧的9.5萬製片費用反而變「合理」了。

吳音寧花9.5萬元製作動畫，遭質疑動機不可取。（影片來源／吳音寧臉書）

臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘指出，吳音寧花9.5萬拍一支2分鐘動畫，雖然動機不可取，但動畫還是有一定的水準，主題表達明顯、費用合理。

反觀農委會最新釋出的「地表最強果軍來襲」動畫，他直言，整體感很糟、也很low，「我很好奇這樣的動畫又花了多少錢？」並反問大眾認為這隻動畫要花多少錢呢？狠批這支影片主題應該叫「崩盤六天王之滯銷生死鬥」。

有網友在底下回應，「87萬，一口價」、「技術不便宜，不過給我錢都不想用」、「走虧雞的風格嗎？」

農委會影片曝光後至今，官方臉書仍吸引網友正面留言回應，「好像3A的手遊大作廣告管理」、「有梗，這個讚哦！」，但有網友質疑，「看不懂耶！是哪招啊！可以讓消費者訂購的平台呢？果農需要的銷售平台呢？我們最不需要的就是英雄」。

(中時電子報)

丁台路龜裂行車危險市府23日動工… 各地有降雨機會 第11號颱風下午…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。