吳音寧花9.5萬製片變「合理」 靠農委會神救援？

2018年07月22日 10:57 中時電子報 簡怡欣

地表最強果軍來襲：紅龍果、鳳梨、木瓜、香蕉、西瓜、芒果。（圖／翻攝自行政院農業委員會臉書）

北農總經理吳音寧近日花9.5萬元製作動畫，說明不到議會備詢合乎法規，引發農界人士質疑動機不可取。但農委會昨（22）日也釋出官方最新宣傳動畫，希望藉此推廣今年產銷失衡的香蕉、鳳梨等農產品，卻挨批很糟、很low，遭諷是「崩盤六天王之滯銷生死鬥」，相對之下，讓吳音寧的9.5萬製片費用反而變「合理」了。

吳音寧花9.5萬元製作動畫，遭質疑動機不可取。（影片來源／吳音寧臉書）

臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘指出，吳音寧花9.5萬拍一支2分鐘動畫，雖然動機不可取，但動畫還是有一定的水準，主題表達明顯、費用合理。

反觀農委會最新釋出的「地表最強果軍來襲」動畫，他直言，整體感很糟、也很low，「我很好奇這樣的動畫又花了多少錢？」並反問大眾認為這隻動畫要花多少錢呢？狠批這支影片主題應該叫「崩盤六天王之滯銷生死鬥」。

有網友在底下回應，「87萬，一口價」、「技術不便宜，不過給我錢都不想用」、「走虧雞的風格嗎？」

農委會影片曝光後至今，官方臉書仍吸引網友正面留言回應，「好像3A的手遊大作廣告管理」、「有梗，這個讚哦！」，但有網友質疑，「看不懂耶！是哪招啊！可以讓消費者訂購的平台呢？果農需要的銷售平台呢？我們最不需要的就是英雄」。

(中時電子報)