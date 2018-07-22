阮經天被問另一半 意外曝光趙又廷高圓圓真實感情

2018年07月22日 11:00 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

阮經天曝趙又廷把高圓圓當公主寵。(圖／翻攝自YOUTUBE)

阮經天透露現在沒女友。(圖／翻攝自YOUTUBE)

趙又廷、阮經天、林更新和馬思純為宣傳新電影《狄仁傑之四大天王》，一起上《快樂大本營》，第一個遊戲環節默契考驗，趙又廷被問到如果另一半生氣了，會找誰幫忙出主意，並排出順序，剩下6個人要猜出正確答案，結果他直接說題目不成立，在眾人正疑惑是高圓圓不生氣嗎？他自信回「是沒有我哄不好的」，節目中大放閃，讓阮經天崩潰說可不可以好好玩遊戲。

在趙又廷的提示下，眾人認為已婚又幸福的謝娜，應該是第一個能商量的對象，而人生閱歷豐富加上很了解趙又廷高圓圓的何炅排第二，久沒交女友的阮經天自動被排最後，他自己解釋因為不愛回短訊，李維嘉給他現場示範，如果另一半生氣，會怎麼哄她，他耿直回「現在重點是我沒有另一半」，讓李維嘉氣到冒煙說「假設」。

他才反應過來說，如果真的有另外一半，會無時無刻把她當公主一樣，「就像趙又廷對高圓圓一樣」，意外曝光趙又廷和高圓圓私下甜蜜互動，而趙又廷也現場示範如何哄另一半，不僅溫柔勸說，還要另一半累了就先躺他懷裡，超暖哄女孩方式，也讓大家幻想他和高圓圓相處模式，根本就像偶像劇。

(中時電子報)