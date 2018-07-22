中市虹揚橋調撥車流 1小時紓解千部以上車輛

2018年07月22日 11:22 中時 盧金足

台中市長林佳龍（左起）、台中市府交通局長王義川實施虹揚橋調撥效果，縮短朝馬路(虹揚橋)進城方向1.5個週期、縮減停等車隊2分之1的預期目標，適度延長台74下朝馬交流道的綠燈秒數，疏解下匝道的回堵車流。（盧金足攝）

連接台中工業區與市中心虹揚橋，下班尖峰時間進城方向交通量為出城3倍，匝道停等車流常回堵至台74快速道路主線，市府去年4月每周上班日下午5時至7時實施車道調撥，實施後調查一個小時整體可多紓解1200部車輛，台74主線及周邊路況漸「通樂」，工業區民眾終於可以早點回家吃飯。

交通局長王義川說，長度約200公尺的朝馬路(虹揚橋)調撥車道，可供進城方向左轉環中路車輛使用；工程調整措施包括環中路削減人行道增加轉彎半徑、朝馬路(環中路至朝馬路158號)改為3車道、環中路往北慢車道24小時禁止左轉；工程完成後並持續檢討交通措施、調整號誌秒數與警力布署，加強宣導提醒駕駛人依指揮行駛。

虹揚橋下班尖峰時間進城方向交通量為出城3倍，但以往2：2的道路配置，造成進城車輛平均需要等待3個紅綠燈週期才能通過環中路，常有壅塞情形，且匝道停等車流常回堵至台74快速道路主線。

實施調撥車道與相關交通配套措施後，環中路與朝馬路1個小時整體可多紓解1200部車輛，其中，台74線下匝道尖峰時間增加綠燈20秒後，車輛停等長度自275公尺，縮減為50公尺；虹揚橋(往東方向)調撥車道200公尺，車輛停等長度自460公尺，縮減為200公尺，紓解車流。

王義川指出，虹揚橋調撥見效果，成功縮短朝馬路(虹揚橋)進城方向1.5個周期、縮減停等車隊2分之1的預期目標，經適度延長台74下朝馬交流道綠燈秒數，疏解下匝道的回堵車流。

此外，74號道路及周邊台灣大道也達到分流效果，帶動整體交通改善，未來交通局除持續滾動檢討、適時調整外，也將持續針對台74各匝道易壅塞路口(段)，研擬改善措施，以疏解台74匝道停等車流回堵至主線的情形，改善台74沿線塞車問題。

(中時 )