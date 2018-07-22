東風盆栽精品展 台東市鐵花村展出

每一盆栽均呈現出精緻的景觀，鬼斧神工的造型，讓民眾驚嘆連連。（楊漢聲翻攝）

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為推廣盆栽藝術教育，提昇台東地區本土盆栽藝術文化及競爭力、推廣「玩盆栽的男人不會變壞」，由台東縣盆栽藝術學會在台東市鐵花村舉辦「2018年東風盆栽精品展」，有近百件作品的展出，每一盆栽均呈現出精緻的景觀，鬼斧神工的造型，讓民眾驚嘆連連。

東縣盆栽藝術學會理事長龍鑫章表示，台東縣除了好山好水好風景外，台東石也非常有名，每至星期假日就有不少玩家到台東撿拾石頭，另外，也有不少愛好盆栽園藝的人士參與其中，

龍鑫章強調，「玩盆栽的男人不會變壞」，盆栽園藝其實也是一種維繫夫妻感情的方法，在盆栽的樹木中也有不少是台東本土樹種，值得相關單位給予重視，也歡迎民眾展期間來參觀盆栽之美及最高境界。

到場參觀的台東縣長黃健庭表示，非常肯定台東盆栽藝術學會在理事長龍鑫章及歷任理事長、幹部的領導下，能夠承辦這麼大型的盆栽展覽，他也非常的驚訝如何將盆栽維護的那麼好、那麼精緻，就宛如是一項藝術品，對岸民眾對於盆栽有很高的興趣，歡迎台東鄉親踴躍觀賞。

「2018年東風盆栽精品展」活動，自21日至26日中午12時止在台東市鐵花村廣場展出，共計有近百件的作品，並依參展作品比例選出總冠軍1名、金牌獎3名、銀牌獎及銅牌獎各3名，每件都是會員精心收藏及栽培的上品，非常有看頭，歡迎鄉親民眾踴躍前往觀賞。

(中時 )

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