石門海巡署官兵勇救受困祖孫

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中時

家住新北市新店區謝姓民眾，日前帶著妻女外孫至新北市石門麟山鼻遊憩區看夕陽，2歲外孫在海濱步道不慎失足滑落4米深駁崁，謝某及女兒跳下駁崁援救，雙雙受困，附近遊客聞聲趕來協助，並通報海巡署麟山鼻漁檢所官兵，攜帶繩索趕來救援，安全將受困祖孫救出，受救民眾對協助遊客及海巡署官兵感謝萬分。

謝姓民眾一家4口是在本月18日傍晚前往新北市石門區麟山鼻遊憩區散步觀賞落日美景，在步行至海濱步道時，因失色昏暗視線不明，隨行的2歲外孫失足滑落步道旁駁崁，男童母親大驚跳下駁崁救兒，但因駁崁難以攀爬，無法脫困，謝某隨後跳下駁崁援助女兒、外孫。

謝妻在崁上大聲呼救，附近遊客聞聲趕來協助，並通報附近的海巡署麟山鼻漁檢所官兵，攜帶繩索趕往救援，眾人先將男童母親救上駁崁，再依序將男童祖孫拉上駁崁，經檢查3人僅有輕微擦傷，並無大礙。受救民眾對協助救援的遊客及海巡署官兵感謝萬分。

據麟山鼻漁檢所官兵表示，發生意外的海濱步道，因步道狹小，旁邊又是駁崁，先前就曾發生一名婦人為了撿拾掉落駁崁的隨身包包，摔落卡在10餘米深的谷底，由於谷底有大石遮擋，無法從下方爬上救援，最後找來消防人員，費了九牛二虎之力才將婦人救上來。幸好這次男童滑落的地點，長滿雜樹，擋住男童未翻落谷底，否則將加深援救難度。

(中時 )

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