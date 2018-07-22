鶯歌沒人潮 侯友宜：民進黨執政景氣不好

2018年07月22日 11:48 中時 葉書宏

國民黨新北市長參選人侯友宜今（22日）上午前往石碇區「螢火蟲公益書屋」參訪。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（22日）上午前往石碇區「螢火蟲公益書屋」參訪。（葉書宏攝）

民進黨新北市長參選人蘇貞昌21日表示，鶯歌陶博館觀光人次2013年112萬人，2016年降至76萬人；鶯歌老街2013年近65萬人，2016年降到剩62萬，觀光人數不斷下滑；對此，國民黨新北市長參選人侯友宜今（22日）上午回應，民進黨中央執政2年多，觀光產業、觀光人數、景氣不好民眾都能理解，陶博館不斷與國際接軌。

侯友宜今（22日）上午10時許前往石碇區「螢火蟲公益書屋」參訪，除了參觀書屋外更親自體驗螢火蟲的復育工作，針對偏鄉問題，侯友宜強調，這麼多年來常來偏鄉看看在地年輕人，包含有機農業、漁業、在地休閒產業等，非常鼓勵在地年輕人返鄉，推動在地經濟，減緩人口老化問題，一起在地創新。

關於鶯歌陶博館觀光人次，侯友宜表示，鶯歌陶博館近年來都在轉型，將它推向國際舞台與國外進行策略聯盟，透過分眾分式，讓弱勢、親子、長者一起到陶博館餐與活動，並非單純觀光。他提到，民進黨中央執政2年多，觀光產業、觀光人數、景氣不好民眾都能理解，鶯歌陶博館不斷與國際接軌。

(中時 )

國民黨新北市長參選人侯友宜今（22日）上午前往石碇區「螢火蟲公益書屋」參訪。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（22日）上午前往石碇區「螢火蟲公益書屋」參訪。（葉書宏攝）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（22日）上午前往石碇區「螢火蟲公益書屋」參訪。（葉書宏攝）