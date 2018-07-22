蔣月惠謝黃國昌聲援成助選員 網友痛批「時力又來收割！」

2018年07月22日 11:47 中時 張潼 、 吳堂靖

蔣月惠今早前往時代力量新北市中和區議員參選人選舉辦公室開幕茶會，希望當面見「恩人」黃國昌。但不少網友認為，希望時代力量不要在收割、消費蔣。（張潼攝）

屏東縣議員蔣月惠一夕爆紅，時代力量立委黃國昌也聲援她，怒批「屏東縣一堆政治垃圾」等話。蔣今天早上為感謝黃的聲援，前往時代力量新北市中和區議員參選人選舉辦公室開幕茶會；因為蔣的現身，吸引大批媒體採訪，但也讓不少看直播的網友罵聲一片，痛批「時力又來搶版面收割！」、「黃國昌請不要糟蹋蔣月惠！」

蔣月惠今早一現身就向黃國昌、時代力量北市議員參選人吳錚獻上大擁抱，蔣表示，非常感謝黃為了聲援她槓上屏東縣府，所以特地出席該黨議員參選人競選辦公室開幕茶會，想當場向「恩人」黃國昌致謝。

不過，由於活動全程直播，且蔣月惠會前致詞時間短暫，最後才在自己主動提議下受邀上臺致詞，讓收看直播的網友罵聲連連，痛批「時力又來刷存在感！」、「黃國昌請不要糟蹋蔣月惠」，也有人建議「議員應該趕快回去臺北，這群政客太骯髒 ！」

不過蔣月惠仍表示，曾在太陽花學運期間夜宿街頭3天，當時環境十分惡劣，卻仍有許多年輕人去參加活動，且她曾跟參與學生對談，體認到「自己的國家自己救」，非常感謝時代力量當時的付出與黃國昌此次的聲援。

針對許多家人、朋友要她趕快回屏東，不要留在臺北，容易受操弄，她說，家人、朋友的確一直給她壓力，但「車子是我在開，善後我來概括承受，這是我的自由、權利，不要講那些五四三，我不聽啦！」蔣也以青蛙的故事舉例，有一隻青蛙下大雨仍想從井裡爬出去，即便其他青蛙一直說不行、沒辦法，牠仍堅持往上爬，原來是因為青蛙又聾又啞聽不見別人的話，「我現在要當一隻又聾又啞的青蛙，別人怎麼講我不管！」

(中時 )