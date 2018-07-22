賴清德這席話 洪孟楷：透露骨子裡把軍公教當敵人

2018年07月22日 11:46 中時電子報 邱文秀

行政院長賴清德昨說，年金改革完成後，政府沒有慶祝，反而對軍公教表達感謝與道歉，「如果說這不是謙卑，那什麼才叫做謙卑？」國民黨文傳會副主委洪孟楷說，賴清德這席話就是透露了骨子裡把軍公教當敵人，所以打贏了仗應該慶祝；透露出菁英主義和征服者的高高在上感，越是如此，越會激起人民對這個政府的徹底失望！

洪孟楷在臉書表示，賴清德說年改過沒慶祝很謙卑？綠營骨子裡就是把軍公教當敵人！他說，賴清德昨天對群眾稱「年改過後，蔡英文沒有大肆慶祝，這不是謙卑、什麼才是謙卑？」但軍公教也是整體社會一份子，難道在綠營心裡把他們的退休金砍掉就如同打勝仗一樣開心？非得要大肆張揚？今天壓抑心裡想法，就是謙卑的表現了嗎？

他說，所謂慶祝，就像獲得世界盃冠軍的法國隊一樣，是全民有著共同喜悅上街頭歡呼、宣洩20年未奪冠的喜悅，這是全民共識，自然形成。更重要是法國打敗其他31國，過關斬將才捧金盃；然而砍了一部分人的退休金，政府還想帶頭慶祝，不就擺明把對方當敵人，還是認為接連打敗軍、公、教人員很得意？綠營的勝利，建立在政府信賴保護喪失的基石。

再者，洪孟楷表示，無論何族群，只要是國民，手心手背都是肉，但今天政府高官用公開談話去挑釁，「得了便宜還賣乖」，從年金改革開始就不斷污名化軍公教，連砍了退休金都還要再羞辱一番，不是口口聲聲說要做功德？但分化族群、分裂你我，這不是更加失德？

洪孟楷說，賴院長一席話，就是透露了骨子裡把軍公教當敵人，所以打贏了仗應該慶祝；沒有慶祝，已經是壓抑、客氣，更是「謙卑」了，種種透露出菁英主義和征服者的高高在上感，越是如此，越會激起人民對這個政府的徹底失望！

(中時電子報)