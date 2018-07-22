國際生物奧賽我揮全壘打 和大陸並列第一

2018年07月22日 11:59 中時 林志成

我國參加今年在伊朗德黑蘭舉行的國際生物奧林匹亞競賽今天傳回捷報，在68個國家、269名參賽學生中，我4名選手全數獲金牌，國際排名與中國並大陸並列第1名（以金牌數計算），也是我國從1999年參賽以來，第7次得到4金的全壘打佳績。

我國4位選手中，台南一中陳允禎個人成績排名世界第3、表現最佳，建中鄭育奇排第5、高雄中學盧貞宇排第7、花蓮高中沈耕宇則是第24。其中，盧貞宇曾在2015年、2016年分別獲得國際國中科學奧林匹亞競賽及國際化學奧林匹亞競賽金牌，今年是他第3次在國際賽獲金牌。

我國代表團由中興大學生命科學系副教授蕭淑娟及台師大生命科學系教授王穎分別擔任團長及副團長，7月13日帶隊出發前往德黑蘭參賽，競賽活動於當地時間7月21日下午7時（台灣時間21日晚間10時30分）舉行頒獎典禮。

我國自1999年起參加國際生物奧林匹亞競賽，歷年國際平均排名為前5名，我國選手在2008年、2010年、2011年、2014年、2016年、2017年及2018年的競賽中7度全數獲金牌。

蕭淑娟說，今年國際生物奧林匹亞競賽最大特色是和先進的生物技術結合，譬如考了許多分子生物的題目，要選手去操作完成。許多國家選手過去沒有接觸過先進的生物科技技術，在這次競賽就很吃虧，台灣選手在校時就有學過，加上臨場表現穩健，因此獲得佳績。

陳允禎是我國表現最好的選手，他表示，世界前幾名選手的成績都很接近，他得到第3名，「就這樣」，不代表就比其他人出色。對於未來，將升上高三的他表示，現在思考重點是「怎麼跟跟世界接軌」，要在國內或國外讀大學未確定。

盧貞宇是我國選手中唯一的女生，她今年從高雄中學科學班畢業，已考上台大牙醫系，確定會去就讀。盧貞宇說，她是興趣廣泛的人，因此之前參加過國際化學奧林匹亞競賽，今年則參加國際生物奧林匹亞競賽，只要是她有興趣的領域，都會主動去學習。

(中時 )