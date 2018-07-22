轉型正義的民進黨做了什麼？網嘆：真是諷刺！

屏東縣無黨籍議員蔣月惠力抗「公勇路拓寬案」，咬女警一夕成名。 (圖／翻攝自蔣月惠臉書)

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中時電子報
/綜合報導

屏東縣無黨籍議員蔣月惠力抗「公勇路拓寬案」，咬女警一夕成名，蔣月惠旋風從國境之南刮到全台灣，頓時成為全國矚目焦點。民進黨力推「轉型正義」，如今屏東公勇路牴觸戶遭強拆，不免讓人懷疑3年多前聲援大埔區段徵收案的人們到哪了？網友批，「常常把轉型正義掛在嘴上的民進黨，真是非常諷刺。」

針對蔣月惠抗爭拓寬案，《台灣新聞記者聯盟資訊平台》一名網友憤憤不平表示，「現在的民進黨有資格提轉型正義嗎？」，指出轉型正義不只是「撤」或「拆」幾個銅像或是改幾個路名而已，而是要合乎民眾所需求，不是做做表面工夫、無關痛癢的事情。

網友舉出亞泥的太魯閣開採案、屏東咬警事件、深澳煤炭火力發電廠爭議等例子，批政府只要是財團發生公共安全問題，都是「輕輕帶過」；如果是公共建設與民眾利益有所衝突，就會不惜一切代價強制執行，另外關係到意識型態的問題，也會用盡心機執行。

網友不可置信表示，屏東政府竟然一大早進行拆除民宅，這些事情竟然發生在民進黨身上，批「常常把轉型正義掛在嘴上的民進黨真是非常諷刺。」，其他網友紛紛附和「欠教訓很久」、「當然有資格啊 只是一直平行時空而已」、「是時候了，該換人換黨了！」。

(中時電子報)

力推轉型正義的民進黨，如今強拆牴觸戶民宅，網友嘆：真是諷刺！(翻攝台灣新聞記者聯盟資訊平台)

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